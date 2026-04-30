ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:49
30.04.2026 09:35

ΕΛΙΝΟΙΛ: Βουτιά κερδών και EBITDA το 2025 παρά ανάκαμψη στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Σημαντική επιδείνωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε για το 2025 η ΕΛΙΝΟΙΛ, με τον όμιλο να επηρεάζεται έντονα από τις συνθήκες στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στην εγχώρια δραστηριότητα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,236 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 19% σε σύγκριση με τα 2,757 δισ. ευρώ του 2024, ενώ η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση. Τα EBITDA περιορίστηκαν στα 18,9 εκατ. ευρώ από 38,19 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 50%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν δραστικά, φτάνοντας μόλις τις 91 χιλ. ευρώ, έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, τα προ φόρων κέρδη (EBT) περιορίστηκαν στις 660 χιλ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία αποδίδει τη σημαντική αυτή υποχώρηση κυρίως στις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στο διεθνές εμπόριο καυσίμων. Όπως επισημαίνεται, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και η διοχέτευση προϊόντων προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών άσκησαν έντονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, περιορίζοντας την αποδοτικότητα, παρά το γεγονός ότι οι όγκοι πωλήσεων διατηρήθηκαν.

Στον αντίποδα, η εικόνα στην εγχώρια αγορά ήταν πιο θετική. Η άρση των περιορισμών στα περιθώρια κέρδους επέτρεψε την ενίσχυση των πωλήσεων και τη μερική αποκατάσταση της λειτουργικής ευελιξίας, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των πιέσεων που προήλθαν από το εξωτερικό.

Σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων, τα κέρδη ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ, έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική μείωση. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις πιέσεις στα περιθώρια, ιδιαίτερα στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η μητρική εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. διαμορφώθηκε στα 2,206 δισ. ευρώ από 2,735 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν στα 16,1 εκατ. ευρώ από 35,8 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη περιορίστηκαν στις 198 χιλ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε μόλις 6 χιλ. ευρώ, καταδεικνύοντας την πίεση που δέχθηκε η συνολική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ενώ το διεθνές περιβάλλον επιβάρυνε την κερδοφορία, η εγχώρια αγορά λειτούργησε ως σταθεροποιητικός παράγοντας.

Παρά τις προκλήσεις, η ΕΛΙΝΟΙΛ επισημαίνει ότι διατήρησε τη θέση της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τις επενδύσεις στο δίκτυό της και την παρουσία της σε κρίσιμους τομείς της ενεργειακής αλυσίδας.

Η εικόνα που προκύπτει για τη χρήση του 2025 είναι αυτή ενός ομίλου που καλείται να διαχειριστεί έντονες εξωτερικές πιέσεις, με τη διεθνή δραστηριότητα να επηρεάζει καθοριστικά τα αποτελέσματα. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά δείχνει να προσφέρει ένα βαθμό σταθερότητας, χωρίς όμως να μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες από το εξωτερικό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της εταιρείας, καθώς η εξέλιξη των διεθνών αγορών ενέργειας και των περιθωρίων εμπορίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την κερδοφορία και τις προοπτικές του ομίλου.

