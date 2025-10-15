Γκαζάκι στα ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης Συκεών – Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα (video)

Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/10) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε έξω από κτήριο του Δήμου Νεάπολης Συκεών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο του κτηρίου, όπου στεγάζονται τα ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του δήμου, στον Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης.

Ευτυχώς το γκαζάκι δεν εξερράγη, όμως από τη φωτιά που εκδηλώθηκε, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου.

Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν αστυνομία και Πυροσβεστική.

