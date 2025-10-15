Φοινικούντα: Ο ανιψιός του 68χρονου αναγνώρισε τον εκτελεστή όχι όμως και τον συνεργό – Τα ερωτήματα που προκύπτουν και η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε τον έναν από τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί.

Ο ανηψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ βρέθηκε την Τρίτη στην ΓΑΔΑ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνώρισε τον φυσικό αυτουργό, όχι όμως και τον συνεργό του, αν και τον γνώριζε προσωπικά, καθώς του είχε παραχωρήσει δωρεάν φιλοξενία πριν από τρία χρόνια.



Την ίδια ώρα, ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας πως «εγώ δεν έκανα τίποτα» στην προσπάθειά του να πετάξει το μπαλάκι στον έτερο 22χρονο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή τα νέα στοιχεία και το περιεχόμενο του επίμαχου τηλεφωνήματος που έγινε λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία.



Εντωμεταξύ ένα τρίτο πρόσωπο βρίσκεται στο κάδρο των Αρχών, καθώς, ένας εκ των δύο συλληφθέντων φέρεται να επικοινώνησε με αυτό το τρίτο πρόσωπο λίγο πριν τη δολοφονία.



Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφθασαν έξω από το κάμπινγκ πριν τη δολοφονία, ο ένας από αυτούς επικοινώνησε με ένα τρίτο άτομο και το άτομο αυτό επικοινώνησε με τη σειρά του με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος. Κάτι που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο προς εξέταση στην έρευνα της Αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Νωρίτερα ο 22χρονος συνοδηγός του λευκού σκούτερ παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδεία του δικηγόρου και κατονόμασε τον συνεργό του.

Πήγαν για να τον εκβιάσουν

Ο 22χρονος υποστήριξε ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε ηλικία 20 ετών ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και αποφάσισαν να πάνε με τον συνομήλικο του στη Φοινικούντα, ώστε να του αποσπάσουν χρήματα. «Πήγαν να τον εκβιάσουν για να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψε η δολοφονία», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο 22χρονος υποστήριξε ότι φτάνοντας ο φίλος του μπήκε στο κάμπινγκ κι εκείνος περίμενε έξω. «Ξαφνικά βγήκε και μου είπε έκανα μ… Πυροβόλησα και μάλλον πέτυχα τους δύο από τους τρεις, που ήταν μέσα», κατέθεσε.

Ο 22χρονος, που τράβηξε τη σκανδάλη συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο 22χρονος, που υποστηρίζει ότι είχε κακοποιηθεί από τον 68χρονο, ομολόγησε και την επίθεση με αεροβόλο εναντίον, που συνέβη λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.

Παραμένουν στο κάδρο συγγενείς του θύματος

Στο κάδρο των ερευνών παραμένουν συγγενικά πρόσωπα του θύματος, που υπάρχουν στοιχεία πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μαζί του. Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη και ότι με δική του πρωτοβουλία τον είχαν φιλοξενήσει κάμπινγκ.

«Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2-3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

Ο δικηγόρος τόνισε πως «Δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό».

Τι λέει η μητέρα του 22χρονου

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα», δήλωσε η μητέρα του 22χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.\

Πώς έγινε η δολοφονία

Ο δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή κατάφερε να διαφύγει.

