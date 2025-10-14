Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου – Ερευνώνται οι σχέσεις του με τον ένα δράστη

Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να αναγνωρίσει τους δύο συλληφθέντες.

Νωρίτερα ο 22χρονος συνοδηγός του λευκού σκούτερ παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδεία του δικηγόρου και κατονόμασε τον συνεργό του.

Πήγαν για να τον εκβιάσουν

Ο 22χρονος υποστήριξε ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε ηλικία 20 ετών ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και αποφάσισαν να πάνε με τον συνομήλικο του στη Φοινικούντα, ώστε να του αποσπάσουν χρήματα. «Πήγαν να τον εκβιάσουν για να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψε η δολοφονία», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο 22χρονος υποστήριξε ότι φτάνοντας ο φίλος του μπήκε στο κάμπινγκ κι εκείνος περίμενε έξω. «Ξαφνικά βγήκε και μου είπε έκανα μ… Πυροβόλησα και μάλλον πέτυχα τους δύο από τους τρεις, που ήταν μέσα», κατέθεσε.

Ο 22χρονος, που τράβηξε τη σκανδάλη συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ομολόγησε την επίθεση με αεροβόλο

Ο 22χρονος, που υποστηρίζει ότι είχε κακοποιηθεί από τον 68χρονο, ομολόγησε και την επίθεση με αεροβόλο εναντίον, που συνέβη λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.

Παραμένουν στο κάδρο συγγενείς του θύματος

Στο κάδρο των ερευνών παραμένουν συγγενικά πρόσωπα του θύματος, που υπάρχουν στοιχεία πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μαζί του. Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη και ότι με δική του πρωτοβουλία τον είχαν φιλοξενήσει κάμπινγκ.

«Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2-3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

Ο δικηγόρος τόνισε πως «Δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό».

Τι λέει η μητέρα του 22χρονου

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα», δήλωσε η μητέρα του 22χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.\

Πώς έγινε η δολοφονία

Ο δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή κατάφερε να διαφύγει.

