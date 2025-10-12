search
12.10.2025 19:27

Έκρηξη σε κτίριο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Τρεις οι δράστες, βίντεο από τη στιγμή που χτυπούν το παράρτημα

12.10.2025 19:27
astynomikoi-ktirio

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει πως οι δράστες της επίθεσης με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν τρεις.

Στο βίντεο φαίνονται στο βάθος τα τρία άτομα να κάνουν βιαστικές κινήσεις και ένας από αυτούς να πυροδοτεί τον μηχανισμό, πιθανότατα με ένα βεγγαλικό.

Αμέσως αρχίζουν και τρέχουν οι τρεις δράστες καθώς γνωρίζουν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακολουθήσει η έκρηξη. Οπως και έγινε με τη διαφορά ότι στο βίντεο φαίνεται σαν να έχουν γίνει 4 εκρήξεις και όχι μία.

Από την επίθεση έγιναν μόνο μερικές υλικές ζημιές, με κάποια τζάμια και μαύρισμα του τοίχου στο κτίριο.

Η αστυνομία επεξεργάζεται το υλικό και αναζητά τους δράστες.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

marika_zakharova_new
Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

bern-epeisodia
Ελβετία: Είκοσι τραυματίες σε συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης, οι 18 αστυνομικοί

vezenkov
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς σε συναρπαστικό παιχνίδι στο ΣΕΦ

seismos-kriti
Σεισμός 3,9 ρίχτερ τώρα νότια της Κρήτης

ertfix new
Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός – Έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους

iliaki
Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

kakkava_gkountaras
«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

pitt ines de ramon
Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

