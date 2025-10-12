Έκρηξη σε κτίριο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Τρεις οι δράστες, βίντεο από τη στιγμή που χτυπούν το παράρτημα

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει πως οι δράστες της επίθεσης με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν τρεις.

Στο βίντεο φαίνονται στο βάθος τα τρία άτομα να κάνουν βιαστικές κινήσεις και ένας από αυτούς να πυροδοτεί τον μηχανισμό, πιθανότατα με ένα βεγγαλικό.

Αμέσως αρχίζουν και τρέχουν οι τρεις δράστες καθώς γνωρίζουν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακολουθήσει η έκρηξη. Οπως και έγινε με τη διαφορά ότι στο βίντεο φαίνεται σαν να έχουν γίνει 4 εκρήξεις και όχι μία.

Από την επίθεση έγιναν μόνο μερικές υλικές ζημιές, με κάποια τζάμια και μαύρισμα του τοίχου στο κτίριο.

Η αστυνομία επεξεργάζεται το υλικό και αναζητά τους δράστες.

