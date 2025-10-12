search
ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων -Ζητά συνάντηση με το υπ. Περιβάλλοντος

12.10.2025 18:34
Τον ορισμό συνάντησης ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις προτάσεις της οργάνωσης για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τις επικείμενες λήξεις νομίμων προθεσμιών για θέματα ταυτότητας κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, παράτασης οικοδομικών αδειών κλπ., ειδικά για την επίσπευση των μεταβιβάσεων ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με προυποθέσεις που θα εξασφαλίζουν απολύτως την τήρηση της νομιμότητας.

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι τα φλέγοντα ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι:

  • Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.
  • Παράταση της ισχύος όλων των οικοδομικών αδειών έως την 31.12.2026.
  • Καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
  • Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος που λήγει την 31.1.2026.
  • Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων. Για να αντιμετωπιστεί η πολύμηνη αργοπορία και εν γένει καταστροφική δυσλειτουργία της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, η οποία επιδεινώνει το στεγαστικό πρόβλημα, προτείνουμε να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

-Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή στο συμβόλαιο ότι θα ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του.

-Κατάθεση από τον αγοραστή στο συμβολαιογράφο, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 10% της αξίας του ακινήτου που θα του επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-Αν δεν είναι συνεπής με τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και θα είναι άκυρη η περαιτέρω μεταβίβαση και οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί του ακινήτου, επί όσον χρόνο δεν θα έχει εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου.

