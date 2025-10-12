Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου – Πώς θα κινηθούν

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (13/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Για την διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.

Στάση εργασίας των εργαζομένων και στον ΟΑΣΘ

Στάση εργασίας θα υπάρξει και στον ΟΑΣΘ, όπως προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ (ΣΕΟΑΣΘ) για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Μεταφορών Ελλάδος, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ψηφισθεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που, που όπως αναφέρει, «καταπατά το οκτάωρο και ανοίγει τον δρόμο για 13ωρη εργασία».

Σύμφωνα το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ, η στάση εργασίας θα ισχύσει σε όλες τις διευθύνσεις του οργανισμού:

από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00, και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, την Τρίτη 14/10, στις 11:30.

