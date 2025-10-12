search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 15:08

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου – Πώς θα κινηθούν

12.10.2025 15:08
OASTH NEW

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (13/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Για την διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.

Στάση εργασίας των εργαζομένων και στον ΟΑΣΘ

Στάση εργασίας θα υπάρξει και στον ΟΑΣΘ, όπως προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ (ΣΕΟΑΣΘ) για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Μεταφορών Ελλάδος, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ψηφισθεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που, που όπως αναφέρει, «καταπατά το οκτάωρο και ανοίγει τον δρόμο για 13ωρη εργασία».

Σύμφωνα το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ, η στάση εργασίας θα ισχύσει σε όλες τις διευθύνσεις του οργανισμού:

  • από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00, και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, την Τρίτη 14/10, στις 11:30.

Διαβάστε επίσης:

Αχαρνών: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών κοριτσάκι – Βρέθηκε αναίσθητο από τη μαριχουάνα που κάπνιζε ο πατέρας του

Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες με απόφαση εισαγγελέα

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ – Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία – Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. η αρμοδιότητα

taliban
ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν με Αφγανιστάν με τουλάχιστον 67 νεκρούς – Έκκληση αυτοσυγκράτησης από κράτη της περιφέρειας (Video)

agalma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

ierwnymos_194
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

6489389
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 16:21
syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία – Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. η αρμοδιότητα

taliban
ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν με Αφγανιστάν με τουλάχιστον 67 νεκρούς – Έκκληση αυτοσυγκράτησης από κράτη της περιφέρειας (Video)

agalma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

1 / 3