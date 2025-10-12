Αχαρνών: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών κοριτσάκι – Βρέθηκε αναίσθητο από τη μαριχουάνα που κάπνιζε ο πατέρας του

Ευχάριστα είναι τα νέα για το κοριτσάκι ενός έτους, που κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, από τη μαριχουάνα που κάπνισε δίπλα της ο 27χρονος πατέρας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νήπιο ανταποκρίθηκε στην αγωγή των γιατρών, αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται πλέον στην παιδιατρική κλινική. Πλέον είναι σταθερό αιμοδυναμικά και βρίσκεται σε θέση να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον.

Αρχικά, ο πατέρας του παιδιού, ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, είχε δηλώσει ότι το παιδί πιθανόν να είχε καταπιεί ναρκωτικά. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως δεν υπήρχε κατάποση, αλλά μόνο εισπνοή της ουσίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παρουσίαζε έντονες αρρυθμίες και κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί, καθώς οι γιατροί εκτιμούσαν ότι υπήρχε κίνδυνος καρδιακής ανακοπής.

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε καπνίσει μαριχουάνα την προηγούμενη ημέρα δίπλα στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.

