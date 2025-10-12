search
Σοκ στην Αχαρνών: Διασωληνωμένο στο Παίδων κοριτσάκι ενός έτους – Εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα ο πατέρας του

12.10.2025 10:22
paidi

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» νοσηλεύεται διασωληνωμένο κοριτσάκι ενός έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή του από τη ναρκωτική ουσία που κάπνισε ο πατέρας του δίπλα του.

Το κοριτσάκι ήταν αναίσθητο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια, μετά από τηλεφώνημα γειτόνων στην Αστυνομία που άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε «βοήθεια».

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτική ουσία δίπλα στο παιδί.

Ο πατέρας συνελήφθη ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

