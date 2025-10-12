search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 10:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 09:51

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

12.10.2025 09:51
taxi_thessaloniki

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενο αστυνομικό σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 22:20, στο ύψος του γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ, επί της Γεωργικής Σχολής με ρεύμα προς ανατολικά, ο οδηγός ταξί ακούμπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματός του τη ρόδα της μηχανής του αστυνομικού με αποτέλεσμα το δίκυκλο να ανατραπεί.

Αντί να σταματήσει όμως στο σημείο, ο αυτοκινητιστής εξαφανίστηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η μοτοσικλέτα ήταν συμβατική και υπηρεσιακή.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο είναι άγνωστο αν χρειάστηκε να διακομιστεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα βρέξει και πού θα πέσει η θερμοκρασία

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αφού λεηλάτησαν την ελπίδα ενός λαού, επιχειρούν τώρα το τελευταίο τους κόλπο- Να σας πείσουν ότι δεν… υπάρχει ελπίδα

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

androulakis tsipras 331- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

europol
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 10:03
karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αφού λεηλάτησαν την ελπίδα ενός λαού, επιχειρούν τώρα το τελευταίο τους κόλπο- Να σας πείσουν ότι δεν… υπάρχει ελπίδα

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

1 / 3