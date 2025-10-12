Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενο αστυνομικό σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 22:20, στο ύψος του γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ, επί της Γεωργικής Σχολής με ρεύμα προς ανατολικά, ο οδηγός ταξί ακούμπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματός του τη ρόδα της μηχανής του αστυνομικού με αποτέλεσμα το δίκυκλο να ανατραπεί.

Αντί να σταματήσει όμως στο σημείο, ο αυτοκινητιστής εξαφανίστηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η μοτοσικλέτα ήταν συμβατική και υπηρεσιακή.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο είναι άγνωστο αν χρειάστηκε να διακομιστεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

