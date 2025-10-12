Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενο αστυνομικό σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Λίγο μετά τις 22:20, στο ύψος του γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ, επί της Γεωργικής Σχολής με ρεύμα προς ανατολικά, ο οδηγός ταξί ακούμπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματός του τη ρόδα της μηχανής του αστυνομικού με αποτέλεσμα το δίκυκλο να ανατραπεί.
Αντί να σταματήσει όμως στο σημείο, ο αυτοκινητιστής εξαφανίστηκε.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η μοτοσικλέτα ήταν συμβατική και υπηρεσιακή.
Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο είναι άγνωστο αν χρειάστηκε να διακομιστεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα βρέξει και πού θα πέσει η θερμοκρασία
Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο
Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.