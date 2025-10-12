search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 01:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 00:58

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

12.10.2025 00:58
ekab new

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μιας νεαρής κοπέλας και εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένα σπορ αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε την κοπέλα, που οδηγούσε ένα ηλεκτρινό πατίνι, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Θαμυρίδος και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, περαστικοί που είδαν το συμβάν ειδοποίησαν την Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με τα τραύματα της ευτυχώς να μην είναι σοβαρά.

Οι άνδρες της Τροχαίας έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να ταυτοποιηθεί ο οδηγός που παράτησε την κοπέλα τραυματισμένη και έφυγε από το σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

Συναγερμός για παράνομο εμβολιασμό αιγοπροβάτων – Στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου οι καταγγελίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

limeniko_pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

SpCAsODW1
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 00:59
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

limeniko_pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

1 / 3