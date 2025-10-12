Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο πατέρας και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου

Στον εισαγγελέα Νάξου για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» αναμένεται να οδηγηθούν ο πατέρας του 6χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοχείου στη Σαντορίνη, και οι υπεύθυνοι του συγκροτήματος.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Καμάρα, όπου το αγοράκι από την Ινδία παραθέριζε με τους γονείς του.

Η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος ο ναυαγοσώστης βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο 33χρονος πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Το παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

«Ξέφυγε της προσοχής τους»

«Οι γονείς βρίσκονταν στην πισίνα, αλλά δυστυχώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος. «Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας πως το ξενοδοχείο διέθετε ναυαγοσώστη και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. «Ήταν μια ανείπωτη τραγωδία για όλους μας. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, όμως χωρίς αποτέλεσμα», εξήγησε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο πνιγμός διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

