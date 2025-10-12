search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 13:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 10:13

Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο πατέρας και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου

12.10.2025 10:13
pisina_2508_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Στον εισαγγελέα Νάξου για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» αναμένεται να οδηγηθούν ο πατέρας του 6χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοχείου στη Σαντορίνη, και οι υπεύθυνοι του συγκροτήματος.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Καμάρα, όπου το αγοράκι από την Ινδία παραθέριζε με τους γονείς του.

Η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος ο ναυαγοσώστης βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο 33χρονος πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Το παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

«Ξέφυγε της προσοχής τους»

«Οι γονείς βρίσκονταν στην πισίνα, αλλά δυστυχώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος. «Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας πως το ξενοδοχείο διέθετε ναυαγοσώστη και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. «Ήταν μια ανείπωτη τραγωδία για όλους μας. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, όμως χωρίς αποτέλεσμα», εξήγησε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο πνιγμός διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα βρέξει και πού θα πέσει η θερμοκρασία

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odontotos_kalavryta
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Τιμάμε τους νεκρούς που αντιστάθηκαν στον φασισμό»

dimarhos varis bouliagmenis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο με γαστρορραγία ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

palermo
ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Εν ψυχρώ δολοφονία 21χρονου – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά

trump-34893-1
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 13:21
odontotos_kalavryta
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Τιμάμε τους νεκρούς που αντιστάθηκαν στον φασισμό»

dimarhos varis bouliagmenis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο με γαστρορραγία ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

1 / 3