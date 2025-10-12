Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 8χρονου και 10χρονου από 43χρονη οδηγό Ι.Χ. – Νοσηλεύονται στο «Γεννηματάς»

Ένας οχτάχρονος και ένας δεκάχρονος παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:40, στην οδό Ελευθερίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα χτύπησε δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εκείνη την ώρα κινούνταν πεζά.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο εκτός διάβασης και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η 43χρονη οδηγός σταμάτησε και βοήθησε τα δύο παιδιά, ενώ κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

