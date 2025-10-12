Ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα λόγω βλάβης – Απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ οι επιβάτες

Ακινητοποιημένος είναι αυτή την ώρα ο Οδοντωτός συρμός λόγω βλάβης, με βάση τις πρώτες πληροφορίες.

Η βλάβη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) σε συρμό του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, με τους επιβάτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του τρένου.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, συγκεκριμένα πέντε χιλιόμετρα μακριά από το Διακοπτό.

Στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, που απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ, για να τους μεταφέρει με λεωφορείο στον τελικό τους προορισμό, σύμφωνα με το kalavrytanews.

Αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αντίστοιχων συμβάντων, που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια της μοναδικής διαδρομής.

