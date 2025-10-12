search
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν η μητέρα της και ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού μαγαζιού

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μια ανήλικη κοπέλα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η 16χρονη βρισκόταν σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στα Χανιά, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η νεαρή να νιώσει αδιαθεσία και να κριθεί αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα μέθης που παρουσίασε.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της.

