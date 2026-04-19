ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:49
19.04.2026 12:50

Έλλη Κοκκίνου: «Χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου»

Για τη σχέση της με τους γονείς της και για το πώς διαχειρίστηκε το διαζύγιό τους, σε ηλικία 7 ετών, μίλησε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δε με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα… Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί, αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα, και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα» ανέφερε αρχικά.

«Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι», είπε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση εξαίρεσης των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχασαν τα 3χρονα παιδιά τους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

