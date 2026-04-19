Έλλη Κοκκίνου: «Χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν οι γονείς μου»

Για τη σχέση της με τους γονείς της και για το πώς διαχειρίστηκε το διαζύγιό τους, σε ηλικία 7 ετών, μίλησε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δε με σημάδεψε καθόλου, παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Τους το είπα και μετά από κάποια χρόνια ότι χάρηκα πάρα πολύ που χώρισαν. Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε. Έβγαλα μια κρίση τη στιγμή που μου το ανακοίνωσαν αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ομαλά τα πράγματα… Σε μια οικογένεια, αν είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ωραίο να μένει μαζί, αν οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν, είναι καλύτερα οι γονείς να χωρίζουν για το καλό των παιδιών. Και όταν χωρίσουν, να μπορούν να ξεχωρίσουν το παιδί με τα προβλήματα τα δικά τους. Πρέπει να είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα, και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όσο είναι δυνατόν, τίποτα» ανέφερε αρχικά.

«Τον μπαμπά μου τον έβλεπα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε αυτή η αυστηρότητα των δικαστικών αποφάσεων. Είχαν μια πολύ ομαλή σχέση. Το μέλημά τους ήταν να είμαι εγώ καλά. Το Πάσχα συνήθως πήγαινα με τον μπαμπά στην εξοχή. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά με τη μαμά στο εξωτερικό για σκι», είπε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)



