Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Σε 3ωρο χειρουργείο υποβλήθηκε η ανήλικη

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Κυριακής, ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, τον συνέλαβαν στην οδό Πατησίων, αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του.

Ο συλληφθείς υποστήριξε πως πήγαινε στο Τμήμα για να παραδοθεί.

Ακόμη τρεις συλλήψεις

Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη τρία άτομα. Πρόκειται για την 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, η οποία παρουσιάστηκε δύο ώρες μετά το ατύχημα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε ψευδώς πως η μοτοσικλέτα της είχε κλαπεί και έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, και υπέδειξε ως διαχειριστή της μηχανής. Και οι δύο συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του οδηγού παρά μόνο το μικρό του όνομα.

Σε τρίωρο χειρουργείο υποβλήθηκε η ανήλικη

Στο μεταξύ, η 16χρονη, η οποία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ, υπεβλήθη σε τρίωρο χειρουργείο, κατά το οποίο της αφαιρέθηκε ο σπλήνας.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του ΚΑΤ, η 16χρονη αναμένεται τις επόμενες ώρες να θα αποσωληνωθεί.

Το σοκαριστικό τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, αντί να βοηθήσουν την 16χρονη επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

