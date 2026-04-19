Ισραήλ: Διαμαρτυρίες οικογενειών θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου έξω από τις κατοικίες του Νετανιάχου και κυβερνητικών

Οικογένειες και υποστηρικτές του «Συμβουλίου του Οκτωβρίου», μιας ομάδας οικογενειών που έχουν χάσει συγγενείς και ζητούν τη σύσταση κρατικής επιτροπής που θα πραγματοποιήσει έρευνα για τις αδυναμίες που οδήγησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, διαμαρτύρονται έξω από τις κατοικίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Παιδείας, Γιοάβ Κις και του προέδρου της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα.

«Αυτή την εβδομάδα ολόκληρη η χώρα σταματά και θυμάται τους πεσόντες και τα θύματα και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τους αγαπημένους τους. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε όσους ήταν υπεύθυνοι για τη μεγαλύτερη σφαγή και καταστροφή από την ίδρυση του Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη τους και να κρύψουν την αλήθεια», αναφέρουν οι διοργανωτές σε δήλωση.

יום השיכחון של ממשלת ישראל ממשיך גם היום!



הבוקר, בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, אזרחים ואזרחיות יחד עם משפחות שכולות ושורדי טבח ה־7.10 הגיעו אל מול בתיהם של חברי הממשלה כדי לומר:



לא נשכח את ההפקרה.

לא נוותר על ועדת חקירה ממלכתית.

לא נפסיק להיאבק על האמת.



קרדיטים:

— מועצת אוקטובר (@OctoberCouncil) April 19, 2026

«Όταν καλούμαστε όλοι να θυμηθούμε, αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μας κάνουν να ξεχάσουμε. Ο μόνος τρόπος για να επουλωθούν πραγματικά οι πληγές και να ξανασηκωθούμε ως λαός είναι να συσταθεί μια κρατική επιτροπή έρευνας που θα διασφαλίσει ότι η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί και ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν», αναφέρουν.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Παρέλυσε η κυκλοφορία έχει στα Στενά του Ορμούζ – Κινητικότητα στο Ισλαμαμπάντ ενόψει του 2ου γύρου των συνομιλιών

Η Ελληνική Γλώσσα ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό: Εορτασμός στην Κίνα

Στην ιστορικό Άννα Κέι ανατέθηκε η επίσημη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄

