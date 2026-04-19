Νίκος Καραγεωργίου: Πέθανε ο ιδρυτής της 3αλφα – Ποιος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα όσπρια στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Παρασκευή (17/4) ο Νίκος Καραγεωργίου, ο ιδρυτής της «3αλφα», της μεγαλύτερης και μακροβιότερης εταιρείας στα επώνυμα όσπρια στην Ελλάδα. Παράλληλα με την επιτυχημένη του επιχειρηματική δραστηριότητα υπήρξε ιδιαίτερα ενεργό και διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής και της αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Συγκεκριμένα ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος (σ.σ. 16 συναπτά χρόνια) στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Α’ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Από τα νιάτα του υπήρξε από τους πρωτοπόρους Έλληνες αθλητές στο άθλημα της ιστιοπλοΐας λαμβάνοντας μέρος σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με σημαντικές διακρίσεις. Το άθλημα το υπηρέτηση και από θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων και αυτή του Προέδρου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά.

Τα πρώτα βήματα

Η «3αλφα» ξεκίνησε το 1968 από τους αδελφούς Ευάγγελο και Νικόλαο Καραγεωργίου (σ.σ. η πλήρης επωνυμία της εταιρείας ακόμη και σήμερα είναι «3αλφα – Αφοι Καραγεωργίου ΑΕΒΕ») στην Νίκαια. Ανταγωνίζονταν δεκάδες άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που προμήθευαν σε σάκους με όσπρια και ρύζια τα μπακάλικα της Αθήνας και του Πειραιά για να πωληθούν μετά με την σέσουλα στις νοικοκυρές.

Ήταν η εποχή που κάτι άλλαζε στο λιανεμπόριο τροφίμων και δίπλα στα μπακάλικα έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα καταστήματα self service και τα σούπερ μάρκετ. Οι αδελφοί Καραγεωργίου αντιλήφθηκαν ότι η νέα τάση θα κυριαρχούσε και σιγά σιγά, παράλληλα με το χύδην, αγόρασαν μηχανές τυποποίησης και άρχισαν να συσκευάζουν στην -τότε – βιοτεχνία τους στο Αιγάλεω τα όσπρια και τα ρύζια τους ώστε να μπορούν να σταθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για την επιλογή τους αυτή δικαιώθηκαν καθώς από εκείνη την ημέρα παραμένουν ο Νο1 παίκτης στα επώνυμα όσπρια στην Ελλάδα.

Οι 300 και πλέον μηνύσεις

Η αρχική επιτυχία δεν έμεινε απαρατήρητη από τους ανταγωνιστές οι οποίοι βλέποντας πως η «3αλφα» ήταν τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά άρχισαν να κινούνται δικαστικά εναντίον της. Όπως είχε αναφέρει το 2008 ο Νίκος Καραγεωργίου σε συνέντευξη του στο Βήμα στον δημοσιογράφο Δημήτρη Χαροντάκη, «ξεκίνησαν μία βιομηχανία μηνύσεων σε βάρος μας γιατί θεωρούσαν πως ο τίτλος της εταιρείας και το εμπορικό μας σήμα παραπλανούσαν τους καταναλωτές. Δεχθήκαμε περισσότερες από 300 μηνύσεις, σε ορισμένες μάλιστα από αυτές δεν κατορθώσαμε να πείσουμε τους δικαστές και έτσι καταδικαστήκαμε. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Περάσαμε “διά πυρός και σιδήρου” και κατορθώσαμε να επιβιώσουμε».

Μαζί με τον αδελφό του ήταν πρωτοπόροι και στο marketing καθώς ήταν από τους πρώτους έκαναν τηλεοπτική διαφήμιση στην δεκαετία του ‘80 σε μια εποχή που ελάχιστοι Έλληνες παραγωγοί τολμούσαν αυτό το βήμα, πόσο περισσότερο σε ένα φθηνό προϊόν όπως είναι τα όσπρια και ρύζια. Τα ‘80s ήταν η δεκαετία που πραγματικά ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό καθώς μέσω μίας νέας επένδυσης με την αγορά νέου εργοστασίου 6.000 τ.μ. στην περιοχή του Ρουφ μπορούσαν πλέον να τυποποιούν δέκα ποικιλίες ρυζιών και περίπου 20 ποικιλίες οσπρίων.

Έντονο φιλανθρωπικό έργο

Διαχρονικά, αλλά κυρίως την περασμένη δεκαετία της κρίσης, η 3αλφα και ο Νίκος Καραγεωργίου είχαν να επιδείξουν έντονο φιλανθρωπικό έργο στηρίζοντας με προϊόντα τους συσσίτια καθώς και ιδρύματα, όπως ορφανοτροφεία, νοσοκομεία και ξενώνες υπερηλίκων.

Στα τέλη της περασμένης δεκαετίας τα ηνία της 3αλφα πέρασαν στην δεύτερη γενιά, στα ξαδέλφια Άγη και Κώστα Καραγεωργίου. Οι γιοί των ιδρυτών έχουν δείξει ήδη πετυχημένα δείγματα γραφής με καινοτόμα προϊόντα όπως τα έτοιμα γεύματα οσπρίων και τα σνακ και προϊόντα που μπορούν σταθούν, δίπλα στα παραδοσιακά, και να καλύψουν σύγχρονες ανάγκες τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΒΑΠ η κηδεία του Νίκου Καραγεωργίου θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 15.45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

