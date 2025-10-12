Ασπρόπυργος: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο χαρτικών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Video)

Σε συναγερμό είναι από τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο με την μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Παρόλα αυτά, κατά την ίδια πηγή, δεν υπάρχει φόνος επέκτασης σε παρακείμενες επιχείρησης.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.

Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση, έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

