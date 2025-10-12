search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 18:54
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

12.10.2025 18:07

Πάνος Ρούτσι: Αναπνέω μόνο για να βάλω φυλακή τους δολοφόνους του παιδιού μου

12.10.2025 18:07
routsi

Για την εκταφή του παιδιού του αλλά και για τις επιθέσεις που δέχεται μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, λίγες ημέρες μετά την πολυήμερη απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο πατέρας του Ντένι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους, είπε πως δεν έχει εμπιστοσύνη πως τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει με την εκταφή του παιδιού του.

«Είναι ικανοί για τα πάντα»

«Πώς να έχω εμπιστοσύνη; Δυόμιση χρόνια τώρα έχουμε δει, όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος, τι προσπαθούν να κάνουν. Είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

«Πάλι θα βρουν κάτι, θα σκεφτούν κάτι, θα αλλάξουν κάποιον νόμο, πλησιάζουν τους πάντες από ιατροδικαστές, δικαστές. Υπάρχει μία συμμορία, μπορώ να το πω, που έχει αποδειχθεί ότι με εντολές της κυβέρνησης λειτουργούν και οι δικαστές», πρόσθεσε.

«Είναι δικαίωμα, όχι απόλαυση»

Ο Πάνος Ρούτσι απάντησε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. «Μάλλον ξεχνάει τι ζούμε δυόμιση χρόνια τώρα και το να απολαύσω εγώ τη Δικαιοσύνη ότι δέχτηκε τα αιτήματά μου, δεν είναι απόλαυση, το μπερδεύει λίγο», επισήμανε.

«Είναι δικαίωμα, είναι το αυτονόητο ενός πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», διαμήνυσε.

Το σχόλιο για την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Κληθείς να σχολιάσει την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook και το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, ο Πάνος Ρούτσι τη χαρακτήρισε «βαθιά αλαζονική και προσβλητική».

«Θέλει να διώξει και τα παιδιά που κάθονται εκεί πέρα για τα παιδιά μας που “φύγανε”, που ανάβουν τα κεράκια. Δεν σέβονται τίποτα;», διερωτήθηκε.

«Δεν πάμε για κόμμα, δικαίωση θέλουμε»

«Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή: δεν πάμε για κόμμα, απλώς και ξεκάθαρα να βρούμε τη δικαίωση. Έχω δώσει μία υπόσχεση στο παιδί μου. Εγώ, μέχρι να αναπνέω, δεν θα σταματήσω. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί είναι δολοφόνοι, θα τους βάλω φυλακή», ξεκαθάρισε.

«Ο Ντένις ήταν ένα παιδί… μόνο γελάει. Έτσι ήταν ο Ντένις. Δεν θα σου έλεγε ποτέ όχι, σε οτιδήποτε, για βοήθεια, για συμβουλή, δεν… και είναι ο άγγελός μου», είπε για τον γιο του.

