Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου

Στις 23 Μαρτίου 2026 θα ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ημερομηνία όρισε ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας χθες το μεσημέρι.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, η υπόθεση περνά στη δικαστική αίθουσα. Εκεί, θα αναζητηθούν οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Η δίκη θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες.

Συνολικά 36 άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο για ευθύνες ή παραλείψεις σχετιζόμενες με το δυστύχημα των Τεμπών. Από αυτούς, 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι υπόλοιποι 3 κατηγορούνται για πλημμελήματα.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από διάφορους φορείς:

Στελέχη του ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) και της ΕΡΓΟΣΕ (υποδομές σιδηροδρομικού δικτύου).

Στελέχη της Hellenic Train.

Στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Μέλη του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Επιπλέον κατηγορούμενοι είναι ο σταθμάρχης Λάρισας που ήταν υπεύθυνος κατά τη νύχτα του δυστυχήματος, καθώς και συνάδελφοί του και προϊστάμενοι.

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται αναφορά ότι ο σταθμάρχης είχε τεθεί σε αυτή τη θέση παρά τα όρια ηλικίας, και ότι άλλα στελέχη (π.χ. στην Hellenic Train) αντιμετωπίζουν πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Τα μη πολιτικά πρόσωπα δικάζονται μέσω της κανονικής διαδικασίας ενώ οι πολιτικοί (π.χ. υπουργοί) εξετάζονται ξεχωριστά βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Το κατηγορητήριο αφορά στις πράξεις:

α) της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, η πράξη δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα: α) το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,

γ) τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων

δ) τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού, β) της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, γ) της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, δ) της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, ε) της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Κατηγορούμενοι είναι οι:

Βασίλειος Σαμαράς (ο σταθμάρχης της βάρδιας)

Δημήτριος Νικολάου (επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα) Κωνσταντίνος Παυλόπουλος και Παναγιώτης Χαμηλός (οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα)

Κων/νος Μουρουδέλης (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) 30-7-2019 μέχρι την 30-9-2021

Ιωάννης Παληοθόδωρος (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) από 1-10-2021 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Ιωάννης Κυριαζόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ ΟΣΕ ΑΕ με την ευθύνη για την εποπτεία των Διευθύνσεων ΔΙΣΣΥ & ΔΙΣΗΣΗΚ από 10-6-2020 μέχρι 13-1-2021

Πέτρος Πανόπουλος Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου από 1-12-2019 μέχρι 1-6-2020

Γρηγόριος Σαμπατακάκης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου ΟΣΕ Α.Ε. 30-7-2019 μέχρι την 15-11-2019

Παναγιώτης Θεοχάρης Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 8-3-2018 έως και 20-9-2019)

Κων/νος Σπηλιόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 1-11-2019 έως και 20-6-2020)

Ζαχαρίας Στουρνάρας Διευθυντής Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (μετονομασθείσα μετά την 30-5-2022 σε Διεύθυνση Η/Μ Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΤΗΛ) (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ, μετονομασθείσα σε Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας μετά την 30-5-2022) από 12-12-2019 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 13-1-2021 έως και 28-2-2023)

Θεοφάνης Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 10-6-2020 έως και 13-1-2021)

Διονύσιος Ράππος, Διευθυντής Έργων και προιστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Γεώργιος Κατάκος Επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Βασίλειος Παππάς Επιβλέπων επιδομής ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Κωνσταντίνος Βενετσανάκος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Απόστολος Τσακίρης Επιβλέπων Μηχανικός ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Εμμανουήλ Γεωργιλάκης Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Τμήματος Έργων 3

Νικόλαος Δένης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Άνθιμος Αμανατίδης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Παύλος Κουζής Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Λουκία Τουμπανάκη Επιβλέπουσα Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Σταμάτιος Ελευθερίου Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Δημήτριος Τσοτσορός Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Αθανάσιος Βούρδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Χρήστος Διονέλης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Κωνσταντίνος Χρονάκης Βοηθός επιβλέποντος Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Χρήστος Βίνης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου Πρόεδρος ΡΑΣ

Γεώργιος Πατσιαβός Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών

Αικατερίνη Δεμερτζή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών Δ33 του Υπουργείου Μεταφορών

Η α’ πράξη είναι τελεσθείσα κατ’εξακολούθηση για τους: Κων/νο Μουρουδέλη του Παναγιώτη, Ιωάννη Παληοθόδωρο του Αναστασίου, Ιωάννη Κυριαζόπουλο του Νικολάου, Πέτρο Πανόπουλο του Δημητρίου, Γρηγόριο Σαμπατακάκη του Νικολάου, Παναγιώτη Θεοχάρη του Αναστασίου, Κων/νο Σπηλιόπουλο του Γεωργίου, Ζαχαρία Στουρνάρα του Σεραφείμ, Σπυρίδωνα Κλέαρχο Πατέρα του Αριστοτέλη Θεοφάνη Αθανάσιο Κοτταρά του Νικολάου, Ιωάννα Τσιαπαρίκου του Αθανασίου, Γεώργιο Πατσιαβό του Αντωνίου, Αικατερίνη Δεμερτζή του Σταματίου.

Η α’ πράξη είναι τελεσθείσα από κοινού και κατ’εξακολούθηση για τους: Διονύσιο Ράππο του Φωτίου, Γεώργιο Κατάκο του Δημητρίου, Βασίλειο Παππά του Δημητρίου, Κωνσταντίνο Βενετσανάκο του Θωμά, Απόστολο Τσακίρη του Νικολάου, Εμμανουήλ Γεωργιλάκη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο Δένη του Αθανασίου, Άνθιμο Αμανατίδη του Αναστασίου, Παύλο Κουζή του Παναγιώτη, Λουκία Τουμπανάκη του Ιωάννη, Σταμάτιο Ελευθερίου του Ιωάννη, Δημήτριο Τσοτσορό του Νικολάου, Αθανάσιο Βούρδα του Χρήστου, Χρήστο Διονέλη του Νικολάου, Κωνσταντίνο Χρονάκη του Μίνωα, Χρήστο Βίνη του Ιωάννη.

Οι Maurizio Capotorto του Giovanni, Luigi Bussoletti του Lanfranco είναι κατηγορούμενοι για τις β’, γ’, δ’ πράξεις. Η Στυλιανή Κολιοπούλου του Αθανασίου είναι κατηγορούμενη την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα.

Για την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα κατηγορούμενος είναι (πέραν των α’, β΄, γ’, δ’ πραξεων) και ο Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, ενώ ο Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας του Αριστοτέλη Θεοφάνη (πέραν των α’,β’,γ,δ’ πράξεων) είναι κατηγορούμενος για την ε’ πράξη από μόνος του.

