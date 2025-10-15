Διάσωση 67 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου

Νέα διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, σκάφος με 67 επιβαίνοντες εντοπίστηκε περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το νησί, έπειτα από επιτήρηση πλοίου της δύναμης Frontex.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με ψιλόβροχο και τοπικές βροχές – Πότε ξεκινά το διπλό κύμα κακοκαιρίας (videos)

Αττική Οδός: Τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας προς Αεροδρόμιο – Ένας ελαφρά τραυματίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα

Έκρηξη έξω από κτήριο του Δήμου Νέαπολης-Συκεών – Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές