ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:09
Διάσωση 67 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου

LIMENIKO

Νέα διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, σκάφος με 67 επιβαίνοντες εντοπίστηκε περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το νησί, έπειτα από επιτήρηση πλοίου της δύναμης Frontex.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους.

