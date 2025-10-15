ΠΑΓΝΗ: Μικρή ελπίδα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι από τη Ρόδο – «Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό», λέει στο topontiki.gr ο διοικητής του νοσοκομείου

Μια μικρή ελπίδα αισιοδοξίας έχουν οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου για το 2,5 ετών μωρό που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες στον πάτο της πισίνας ενός ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Όπως είπε στο topontiki.gr ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης το παιδί μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο της Ρόδου -όπου αρχικά είχε μεταφερθεί- και αμέσως υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και μια σειρά από άλλες απεικονιστικές εξετάσεις. Τότε οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία και ξεκίνησε μια ανελέητη μάχη με το χρόνο.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος του από το οίδημα ( πρήξιμο), που είχε προκαλέσει η έλλειψη οξυγόνου, κατά τη διάρκεια που το παιδί ήταν στον πάτο της πισίνας.

«Το παιδί δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό. Δεν ξέρω πως βγήκε αυτή η είδηση. Παραμένει σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο νοσοκομείο μας. Όσο περισσότερες ώρες παίρνουν τόσο αυξάνονται οι ελπίδες. Ωστόσο είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν οι γιατροί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την έκβαση της υγείας του παιδιού. Δίνει μάχη για να κρατηθεί ζωντανό», είπε στο topontiki.gr ο κ. Χαλκιαδάκης.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου (ΠΑΓΝΗ) με αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο της Ρόδου περίπου στις 21.00 χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί η εξέταση του παιδιού από τους γιατρους της Ρόδου που είχαν διαπιστώσει το εγκεφαλικό οίδημα και είχαν ζητήσει την άμεση μεταφορά του σε ΜΕΘ της Αθήνας ή της Κρήτης. Τελικά επιλέχθηκε το ΠΑΓΝΗ καθώς η απόσταση ήταν μικρότερη και σε αυτές τις περιπτώσεις μετράνε και τα δευτερόλεπτα!

Υπενθυμίζουμε ότι όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι αναίσθητο στην πισίνα, ευτυχώς βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός ο οποίος παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι γονείς του παιδιού είναι από την Βρετάνια και είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το 2,5 ετών παιδάκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

