Εργατικά δυστυχήματα, εξοντωτικά ωράρια δουλειάς, μηδενικοί έλεγχοι και αύξηση θανάτων λόγω των επαγγελματικών ασθενειών. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση σε βασικούς κλάδους εργασίας, τη στιγμή που η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας καθιερώνει το 13ωρο.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης, καθώς συμμετείχαν μαζικά στις συγκεντρώσεις της Τρίτης (14/10), τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και πανελλαδικά σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει σε πολύ υψηλούς τόνους το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, με τη Νίκη Κεραμέως να αντιτείνει ότι στην πρόταση υπάρχουν πολλές θετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους.

Μιλώντας στο topontiki.gr, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, τόνισε ότι το εργασιακό νομοσχέδιο είναι απόρροια των πολιτικών που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια.

Όπως σχολίασε «υποτίθεται ότι μετά τα μνημόνια θα υπήρχε μια κανονικότητα στους χώρους δουλειάς. Μιλούσαν για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι ισχύει σήμερα; Ο χρόνος εργασίας αυξάνεται με τις 13 ώρες δουλειάς, έχει παγιωθεί η έξτρα εργασία χωρίς αμοιβή, ενώ η μαύρη εργασία συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει ραγδαία κλιμάκωση των ανθρώπινων απωλειών στους χώρους εργασίας που θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα και της θέσπισης του 13ωρου, καθώς καταγράφεται συσσώρευση της ψυχικής και σωματικής κόπωσης των εργαζομένων».

Παράλληλα, ο κ. Στοϊμενίδης στάθηκε στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί να διαπραγματεύεται ελεύθερα με τον εργοδότη. «Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία», ήταν το σχόλιό του.

Επιπλέον, σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ανέφερε ότι τη στιγμή που μιλά για κοινωνικό διάλογο, προωθεί την ατομική διαπραγμάτευση. «Βαφτίζουν το μαύρο, άσπρο. Επιτείνουν την ανθρωποθυσία, καθώς οι ελλείψεις είναι μεγάλες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν επιτροπές υγειονομικής περίθαλψης. Η κυβέρνηση δεν απευθύνθηκε στα συνδικάτα για το εργασιακό νομοσχέδιο, ούτε υπήρξε ισότιμος διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση όπως είπε προσπαθεί να επικοινωνήσει ένα… Success Story που δεν υπάρχει. «Σκεφτείτε ότι δεν κλήθηκα να συμμετέχω στον διάλογο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την ίδια ώρα που καλούμαι στην Ευρώπη και σε εργοδοτικούς φορείς», αποκάλυψε ο κ. Στοϊμενίδης.

Τέλος, σημείωσε πως τα εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 167 θάνατοι και 262 σοβαρά τραυματίες.

«Η κλιμάκωση των εργατικών δυστυχημάτων δεν καταγράφεται από την επιθεώρηση εργασίας και το υπουργείο Εργασίας που μιλούν για 45 θανάτους. Άξιο αναφοράς είναι ότι δεν δίνουν τον αριθμό θανάτων που σχετίζονται με επαγγελματικές ασθένειες και αγγίζουν τους 2.500 τον χρόνο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», κατέληξε.

