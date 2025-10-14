«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης δέχεται στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως που προβλέπει έως και 13 ώρες ημερήσιας εργασίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι η κυβέρνηση οτι επιχειρεί να νομιμοποιήσει την εργασιακή εξουθένωση και να διαλύσει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, τη στιγμή που η Ευρώπη κινείται προς τη μείωση του χρόνου εργασίας και την καθιέρωση της 4ήμερης εβδομάδας.

Η υπουργός Εργασίας, απορρίπτοντας τα αιτήματα για απόσυρση του νομοσχεδίου, επιχείρησε να παρουσιάσει ορισμένες επιμέρους ρυθμίσεις ως «φιλεργατικές», ωστόσο οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για προπέτασμα καπνού, τονίζοντας ότι το επίμαχο πλαίσιο οδηγεί σε νόμιμη υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επεσήμανε πως η κυβέρνηση «επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια» αντί να προστατεύει τους εργαζόμενους, υπενθυμίζοντας ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται ήδη μείωση ωραρίου χωρίς μείωση αποδοχών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε, επανακατέθεσε τροπολογία υπέρ των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές· έχουν δικαίωμα στην ξεκούραση, στην οικογένεια και στην αξιοπρέπεια», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ζητώντας την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και δηλώνοντας ότι το κόμμα θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας στα άρθρα που «δυναμιτίζουν τον χώρο της εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «εργασιακή σκλαβιά με νομοθετική υπογραφή», καλώντας την κυβέρνηση να το αποσύρει, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «νομοθέτηση της ντροπής και της οπισθοδρόμησης».

Αντίστοιχα, ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο που αφορά το 13ωρο, κάνοντας λόγο για «μαύρη ημέρα για τους εργαζόμενους», ενώ η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την κυβέρνηση «εδώ και τώρα να αποσύρει το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο».

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η υπουργός Εργασίας επέμεινε στη γραμμή της, επιλέγοντας να απαντήσει με επικοινωνιακή αντεπίθεση και να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα, σε μια προσπάθεια να μεταφέρει την πολιτική πίεση στην αντιπολίτευση.

