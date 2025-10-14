Η μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η αναμονή νέων κομμάτων πλήττει τη Νέα Δημοκρατία

Το ρευστό πολιτικό σκηνικό και η αναμονή ενός μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης για την ύπαρξη κάποια στιγμή αντιπολίτευσης αποτυπώνεται με έπιπλο τον τρόπο στην χθεσινή δημοσκόπηση της opinion poll.

Και η αποτύπωση αυτή αφορά κυρίως τα δύο μεγέθη αυτό της αδιευκρίνιστης ψήφου, αλλά και αυτό των πολιτών που επιλέγουν άλλο κόμμα πέρα από τα υπάρχοντα εντός Βουλής.

Το ποσοστό της γκρίζας ζώνης φτάνει πια στο υψηλό 19,4% ποσοστό που συγκροτείται κατά κύριο λόγο από δυσαρεστημένος ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι προς το παρόν έχουν εγκαταλείψει το κυβερνών κόμμα δεν έχουν κάνει όμως μία σταθερή επιλογή άλλου κόμματος και παραμένουν στην γκρίζα ζώνη.

Φυσικά η διαρκής αυτή παραμονή και μάλιστα η αύξηση της γκρίζας ζώνης εγκυμονεί κινδύνους για τη Νέα Δημοκρατία αφού φαίνεται πως μέχρι τώρα οι κινήσεις οι επιλογές της και η κυβερνητική της δράση δεν έχουν συγκινήσει αυτούς τους ψηφοφόρους προκειμένου να επιστρέψουν.

Είναι προφανές ότι ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων περιμένει Ενδεχομένως και εξελίξεις μέσα από την δημιουργία νέων κομμάτων προκειμένου να κατασταλάξει ως προς τις τελικές επιλογές.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της γκρίζας ζώνης είναι ότι εκτός από τους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας συγκροτείται και από ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που το προηγούμενο διάστημα ψήφιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί βρίσκονται στο στάδιο της αναμονής περιμένοντας είτε την εξαγγελία του κόμματος Τσίπρα είτε ενδεχομένως και την ύπαρξη άλλων κομμάτων που θα μπορούσαν να τους εκφράσουν.

Το σκηνικό κάνει ακόμα πιο ρευστό και το εύρημα για της επιλογή άλλου κόμματος από ένα σημαντικό αριθμό πολιτών που φτάνει στο 8,2% αυξημένο ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Σε αυτό το 8,2% που επιλέγουν άλλο κόμμα υπάρχουν μέσα και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά και ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού.

Την ρευστότητα αυτή κάνει πιο επικίνδυνη για τη Νέα Δημοκρατία και οι σημαντικά αρνητικές απαντήσεις στην ερώτηση πόσο ικανοποιημένοι είστε από την κυβέρνηση. Το 70,7 των ερωτηθέντων απάντα ότι αξιόλογεί αρνητικά την θητεία της κυβέρνησης ενώ θετικά την αξιόλογεί μόλις το 27,5% κάτω και από το 30,1% που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα ποσοστό ψηφοφόρων που σήμερα επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία ταυτόχρονα της ασκούν κριτική λέγοντας πως δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβερνητική της εικόνα. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων επιρρεπές στο να μετακομίσει στην γκρίζα ζώνη εάν στο επόμενο διάστημα εκτιμήσουν ότι παρατείνεται η αρνητική εικόνα που έχουν για την κυβέρνηση ή έχει επιδεινωθεί.

Επίσης το μεγάλο ποσοστό της γκρίζας ζώνης είναι προφανές ότι ανοίγει την όρεξη σε παλιούς και νέους παίκτες του πολιτικού σκηνικού να δοκιμάσουν την τύχη τους μέσα από την δημιουργία νέου κόμματος. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αυτό το ποσοστό αντί να μειώνεται αυξάνεται.

Και στην άποψη αυτή συντελεί και η αρνητική εικόνα που υπάρχει σήμερα από ένα κομμάτι του κοινωνικού σώματος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς το 45,1% πιστεύει ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ασκεί σήμερα την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό το ποσοστό λοιπόν θα ήταν αρκετά εύκολο να στηρίξει κάποιο από τα νέα κόμματα πολύ περισσότερο αν δει ότι αυτό έχει ένα αντιπολιτευτικό λόγο πιο ουσιαστικό και πιο σύγχρονο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από ότι εκφράζεται μέχρι σήμερα.

Αυτή η αυξανόμενη ρευστότητα που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ενδεχομένως να οδήγησε και τον Αλέξη Τσίπρα να εκδηλώσει πιο νωρίς τις αποφάσεις του για την δημιουργία νέου κόμματος προκειμένου να εμφανιστεί ως εκφραστής αυτής της γενικευμένης δυσαρέσκειας ή της αναζήτησης έκφρασης μιας άλλης πολιτικής. Άλλωστε στο χώρο της κεντροαριστεράς με βάση πάντα την δημοσκόπηση της opinion poll ο κ. Τσίπρας παίρνει την μερίδα του λέοντος στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ένα 20% ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που δηλώνουν ότι σίγουρα θα τον ψήφιζαν και θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν ένα 20% επίσης ψηφοφόρων του ΚΚΕ και σχεδόν τους μισούς ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με δεδομένο τέλος ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ήδη ένα 18% που εκφράζεται από υπάρχοντα κόμματα αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων στην γκρίζα ζώνη κάποιοι εκτιμούν ότι ένα ακόμα Σαμαρά ίσως να φέρει μεγαλύτερη ανατροπή ποσοστών εάν αυτό εκδηλωθεί σε σχέση με τα ασθενικά ποσοστά που του δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η αδυναμία μέχρι στιγμής της Νέας Δημοκρατίας να επαναπατρίσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και να εμφανιστεί με αξιώσεις ως διεκδικητής για ακόμη μια φορά της αυτοδυναμίας δημιουργεί ρευστότητα και κινεί με μεγάλη συχνότητα τις τεκτονικές πλάκες του πολιτικού συστήματος.

