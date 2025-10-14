Γκάλοπ GPO – Opinion Poll: Οι χαμηλές πτήσεις, εκτός μπόνους της ΝΔ, η πίεση από τα δεξιά, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και οι δεξαμενές για τον Αλέξη Τσίπρα 

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές εμφανίστηκαν όλα τα κόμματα στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και παρά το γεγονός ότι την επικαιρότητα μονοπώλησε η παραίτηση Τσίπρα και το νέο κόμμα, αλλά και οι φήμες για τη δημιουργία κομματικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμάρα.

Το κυβερνών κόμμα τη συγκεκριμένη στιγμή κινείται στην δημοσκόπηση της Opinion Poll με πτώση 0,4%. Μάλιστα στην πρόθεση ψήφου έχει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, δηλαδή 24.3%. Αυτό το ποσοστό είναι κάτω και από το όριο που δίνει στο πρώτο κόμμα το βασικό μπόνους των είκοσι εδρών. Στην εκτίμηση ψήφου και φτάνει στο 30,1%.

Αλλά και στην GPO στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται 24,4%, έχοντας χάσει ένα 0,1%.

Όμως και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να μην κερδίζει τίποτα ιδιαίτερο από την φθορά της κυβέρνησης. Αντίθετα στην Opinion Poll έχει μία μικρή απώλεια 0,2%, φτάνοντας στο 13,8%, με τη διαφορά από την ΝΔ να φτάνει στο 16,3%.

Στην GPO κερδίζει περίπου μία μονάδα φτάνοντας το 13,2%. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η μονάδα προέρχεται από την άνοδο της συσπείρωσής του ως απάντηση στις κινήσεις Τσίπρα.

Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει ένα 0,8%, και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 10,9% στην Opinion Poll, ενώ ισοβαθμεί με το ΚΚΕ με 7,5% στην GPO.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτό που γίνεται δεξιότερα της ΝΔ με την Ελληνική Λύση να υποχωρεί 0,4% στην Opinion Poll φτάνοντας στο 11,1% ενώ στην GPO εμφανίζεται μεν να χάνει ένα 0,4%, κρατά ωστόσο ένα ποσοστό 11,5%.

Η πίεση στη ΝΔ από δεξιά

Την ίδια στιγμή η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ εμφανίζεται με ένα 4,5% στη μία μέτρηση, ενώ στην GPO με 3,2% (δηλαδή τα δύο κόμματα μαζί έχουν στην μία μέτρηση 15,6% και στην άλλη 14,7%).

Πολιτικοί αναλυτές έλεγαν μάλιστα ότι ίσως εκεί οφείλεται η απόφαση του πρωθυπουργού για τη φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη από την αστυνομία αλλά και η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη στους νοικοκυραίους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εταιρεία Opinion Poll εμφανίζεται παρα την παραίτηση Τσίπρα να κρατά τις δυνάμεις του, χάνοντας μόλις 0,4%. Δηλαδή από το 5%, πήγε στο 4,6%, ενώ από εκεί και πέρα, πέντε κόμματα διεκδικούν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή με τη μεταβλητή «Άλλο κόμμα» να καταγράφει άνοδο και να αποτυπώνεται στο 7,4% από το 3,9% του Σεπτεμβρίου.

Στην GPO μάλιστα εμφανίζει μία μικρή αύξηση 0,3% φτάνοντας στο 4,5%.

Στην ίδια μέτρηση το ΜΕΡΑ25 με 3,2% (-1,8%), το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με 2,6% (-0,1%), η ΝΙΚΗ με 2,3% (-0,1%), η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1,2% (-0,4%) και το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ με 8,2%, γεγονός που διαμορφώνει οκτακομματική Βουλή.

Οι δεξαμενές για το κόμμα Τσίπρα

Ωστόσο όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχει το κόμμα Τσίπρα. Στην Opinion Poll στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα σίγουρα απαντά το 8.6%, θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1% . Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Αν διερευνήσουμε στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

Στην GPO το 23,9% πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, με το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Σαμαρά στη συγκεκριμένη ερώτηση να αποτυπώνεται στο 19,8%.

Με αφορμή το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 74,1% πιστεύουν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις σχετικό με το αν το κενό αυτό θα κάλυπτε ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, αφού ποσοστό 78,1% δίνει αρνητική απάντηση.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας καινούργιου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μία ισχυρή πιθανότητα δυνητικής ψήφου της τάξης του 9,1%, η οποία εκτείνεται έως αρκετά πιθανή σε ποσοστό 11,1%, δημιουργώντας μία αθροιστική δεξαμενή του 20,2%, από την οποία ο κ. Τσίπρας μπορεί να προσδοκά εκλογικά οφέλη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κ. Σαμαρά διαμορφώνονται στο 2,8% ως πολύ πιθανή επιλογή και 5,8% έως αρκετά πιθανή, συγκροτώντας μία εκλογική περίμετρο του 8,6%.

