Φουντώνει η συζήτηση για τις συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ – Οι εκτιμήσεις για το κόμμα Τσίπρα

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα που έφερε νέα δεδομένα στο πολιτικό τραπέζι έφτασαν και ήδη μελετώνται στην Χαριλάου Τρικούπη.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 το ΠΑΣΟΚ δείχνει σταθερό στο 13,8% στην εκτίμηση ψήφου ενώ στην δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά τσιμπάει στο ποσοστό του πιάνοντας το 15,4%. Και στις δύο δημοσκοπήσεις ήταν κυρίαρχο το νέο ερώτημα, που αφορούσε την επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτηριστική η εικόνα της Opinion Poll που δείχνει να αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θα ψήφιζαν τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα. Παράλληλα μειώνεται όμως το ποσοστό αυτών που έλεγαν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα ενώ αυξάνεται το ποσοστό αυτών που λένε ότι δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.

«Το αντί- ενισχύεται όσο ο Τσίπρας έρχεται στο προσκήνιο»

Με αυτά τα δεδομένα στην Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο καθώς μετά την ΔΕΘ το κόμμα έχει κατοχυρώσει την ύπαρξη του ως αντίπαλος πόλος της κυβέρνησης, αναμένοντας ωστόσο να υπάρξει και αξιοσημείωτη αύξηση στα ποσοστά του.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι όσο περισσότερο κινείται ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει αέρα στα πανιά του για να κάνει την διαφορά και πόσο μάλλον να απειλήσει την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στο εύρημα που δείχνει ότι μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν δημιουργηθεί σε μεγαλύτερο μέρος πολιτών από ότι πριν από αυτές, αντίρροπα αντανακλαστικά που ενισχύουν το συναίσθημα του αντί- δημιουργώντας τελικά συσπείρωση για την ΝΔ.

Εκτιμούν συνοπτικά ότι οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μοιάζουν με απειλή επιστροφής σε περιπέτειες στην οικονομία και την πολιτική σταθερότητα.

Φουντώνει η συζήτηση για συνεργασίες- Νεύρα για την παρέμβαση Δούκα

Στόχος πλέον γίνεται και σε επίπεδο πρωτοβουλιών ο δρόμος του Αλέξη Τσίπρα να κλείσει από πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για την ενότητα του χώρου ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος. Η συζήτηση άλλωστε για τις πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς και τις συνεργασίες έχει φουντώσει για τα καλά στο εσωτερικό τις τελευταίες ημέρες. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της «ανανεωτικής αριστεράς» κίνησης που εκπροσωπείται από τον Θόδωρο Μαργαρίτη στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στην οποία υπογραμμιζόταν ότι τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να βρουν κοινό βηματισμό και ακολούθησε η παρέμβαση Δούκα έναν χρόνο ακριβώς από τις εκλογές ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν ο δήμαρχος της Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει προτείνει συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής, αλλά όπως υπογράμμισε οι προτάσεις του αυτές δεν έγιναν αποδεκτές από το κόμμα.

Η παρέμβαση Δούκα δεν πέρασε απαρατήρητη στην Χαριλάου Τρικούπη με αρκετά στελέχη της ηγετικής ομάδας του κόμματος να σχολιάζουν άτυπα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε διαδικασία εσωκομματικών εκλογών και καλό θα ήταν να το καταλάβει και ο δήμαρχος… Οι αντιπαραθέσεις αυτές ωστόσο θα παραμείνουν στο παρασκήνιο σε αυτή την φάση, με το ΠΑΣΟΚ να οδηγείται στο συνέδριο του. Εκεί θα συζητηθεί έντονα το θέμα των πρωτοβουλιών για τις συνεργασίες και την λειτουργία του κόμματος, η «βελόνα» στα ποσοστά μέχρι το συνέδριο θα κρίνει και το κλίμα σε αυτό.

