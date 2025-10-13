search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 20:28
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.10.2025 19:41

Opinion Poll: Από ποια κόμματα «κλέβει» ψήφους o Τσίπρας

13.10.2025 19:41
Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll σε ερώτημα σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, και αν οι ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, «σίγουρα» απαντά το 8.6%, «θα μπορούσα να το ψηφίσω» το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%.

Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του «σίγουρα θα ψηφίσω»
κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα «σίγουρα» και «θα μπορούσα να ψηφίσω» από 31.8% γίνεται 26.1%.

Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο
για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς,
«σίγουρα ναι» απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το
6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του ΚΚΕ.

Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι «θα μπορούσε να το ψηφίσει» το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του ΚΚΕ, το 15.8% του
ΠΑΣΟΚ.

