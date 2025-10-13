search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 20:28
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.10.2025 19:25

Συναντήσεις Ανδρουλάκη με Βενιζέλο και Παπανδρέου ελέω… Τσίπρα

13.10.2025 19:25
Διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο τραπέζι της συζήτησης με τον κ. Παπανδρέου – με φόντο την προ ημερησίας στη βουλή την προσεχή Πέμπτη- ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην κρίσιμη συγκυρία. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων τόσο για τις εξελίξεις στη γύρω περιοχή, όσο και για τα ζητήματα που συνδέονται με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.


Είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο οι σχέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραμένουν αδιατάρακτες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταφεύγει συχνά στις γνώσεις και τις παραινέσεις του πρώην προέδρου για μείζονα θέματα.

Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει τη νέα στρατηγική και προχωρά στις αναγκαίες κινήσεις ώστε να αντιμετωπίσει την όποια απειλή κρύβει για το Κίνημα η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

