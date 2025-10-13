search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.10.2025 12:20

Οι Ακροκεντρώοι στήριγμα στον Μητσοτάκη και για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο Μπουκόβσκι το είπε ως εξής: Οι έξυπνοι έχουν διαρκώς αμφιβολίες, οι ηλίθιοι έχουν μόνο βεβαιότητες.

Στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση, θα έλεγε κανείς ότι οι κανονικοί δεξιοί του Μητσοτάκη έχουν τις επιφυλάξεις και τις δεύτερες σκέψεις, αλλά οι περιβόητοι Ακροκεντρώοι είναι πάντα πρόθυμοι και φανατικοί να στηρίξουν οποιοδήποτε αυταρχικό και «σκληρό» μέτρο μπορεί να συζητά η κυβέρνηση. Ενίοτε δε της υποδεικνύουν και το δρόμο.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη αυτή την κυβερνητική παλινωδία και το πέρα δώθε με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το Μαξίμου καταλαβαίνει ότι με την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και το παράλογο, ανάμεσα στο νόμιμο/συνταγματικό και το ακραίο/αμφιλεγόμενο.

Μάλιστα δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τον Νίκο Δένδια. Κι αν καταφέρει να αποτρέψει νέες διαμαρτυρίες σε εκείνο το χώρο, «έχει καλώς».

Αλλά σε κάθε περίπτωση για οτιδήποτε θα συμβαίνει εκεί θα εκθέτει τον Δένδια στη δεξιά βάση. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουν οι Ακροκεντρώοι; Κι όμως, είναι δύσκολο. Ίσως και να μην το θέλουν βέβαια. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τούς είναι δύσκολα. Το μόνο εύκολο που έχουν είναι η τυφλή στήριξη σε Μητσοτάκη και η επίθεση με κάθε τρόπο στην αντιμητσοτακική κεντροαριστερά και αριστερά… Πρέπει να τους το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος αυτό…

