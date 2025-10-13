Οριστικό το ρήγμα ΝΔ – Σαμαρά

Στα… απόνερα των εξελίξεων της περασμένης εβδομάδας – όταν ο Αντώνης Σαμαράς δεν πήγε την τελευταία στιγμή στην εκδήλωση για το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, δείχνοντας ότι το χάσμα με τη ΝΔ βαθαίνει – η στήλη συζήτησε με… insiders της Πειραιώς για να διαπιστώσει πώς διαμορφώνεται η όλη εικόνα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις πηγές, το ρήγμα της ΝΔ με τον Α. Σαμαρά, εκτός από βαθύ, θεωρείται πλέον και οριστικό, υπό την έννοια ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν συζητά καν την επιστροφή του στο κόμμα, ακόμα και υπό άλλη ηγεσία, θεωρώντας ότι οι διαφορές του με την παράταξη είναι πολύ σημαντικότερες από το ζήτημα της ηγεσίας.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η Πειραιώς θεωρεί δεδομένη την ίδρυση του κόμματος από τον Α. Σαμαρά και, απλώς, αναμένει να διαπιστώσει πότε θα γίνει αυτή και ποια άτομα θα πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό.

