search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:27
search
MENU CLOSE
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
9/10/25
12.10.2025 21:14

Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
9/10/25
12.10.2025 21:14
marika_zakharova_new

Δεν ξέρουμε αν – και πώς – θα αντιδράσει η κυβέρνηση στις ανιστόρητες καταγγελίες στις οποίες προέβη η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας, απαντώντας στην ΥΠΕΞ της Φινλανδίας σχετικά με το αν η Μόσχα παραβιάζει της δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι.

Η ουσία είναι, πάντως, ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει ως εχθρική χώρα την Ελλάδα. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί ο ισχυρισμός της Ζαχάροβα ότι η Ελλάδα το 1974 επιχείρησε μέσω του πραξικοπήματος να προσαρτήσει την Κύπρο ή η επιμονή της να μιλάει για «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Εντάξει, οι σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας βρίσκονται στην… κατάψυξη μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Ωστόσο, η εξαιρετικά σκληρή γραμμή που μοιάζει να υιοθετεί η Μόσχα έναντι της Αθήνας (και ειδικά για το Κυπριακό, όπου μοιάζει να… δίνει δίκιο στην Τουρκία για τον «Αττίλα») σίγουρα χρήζει ειδικής μεταχείρισης από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Πόσο μάλλον όταν η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών, απορρίπτοντας κάθε άλλη λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επικαλούμενη τα… δεδομένα επί του εδάφους.

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση Παυλόπουλου για γερμανικές αποζημιώσεις

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafanisi-11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

auschwitz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

troxaio-zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

evia11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

trump_abbas_0210_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:25
exafanisi-11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

auschwitz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

troxaio-zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

1 / 3