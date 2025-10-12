Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

Δεν ξέρουμε αν – και πώς – θα αντιδράσει η κυβέρνηση στις ανιστόρητες καταγγελίες στις οποίες προέβη η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας, απαντώντας στην ΥΠΕΞ της Φινλανδίας σχετικά με το αν η Μόσχα παραβιάζει της δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι.

Η ουσία είναι, πάντως, ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει ως εχθρική χώρα την Ελλάδα. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί ο ισχυρισμός της Ζαχάροβα ότι η Ελλάδα το 1974 επιχείρησε μέσω του πραξικοπήματος να προσαρτήσει την Κύπρο ή η επιμονή της να μιλάει για «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Εντάξει, οι σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας βρίσκονται στην… κατάψυξη μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Ωστόσο, η εξαιρετικά σκληρή γραμμή που μοιάζει να υιοθετεί η Μόσχα έναντι της Αθήνας (και ειδικά για το Κυπριακό, όπου μοιάζει να… δίνει δίκιο στην Τουρκία για τον «Αττίλα») σίγουρα χρήζει ειδικής μεταχείρισης από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Πόσο μάλλον όταν η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών, απορρίπτοντας κάθε άλλη λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επικαλούμενη τα… δεδομένα επί του εδάφους.

