Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

12.10.2025 09:38
pasok

Δεν το έχουν πάρει καλά στο ΠΑΣΟΚ το θέμα με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Και μπορεί στα… κεντρικά να κρατάνε στοιχειώδη ψυχραιμία και να δείχνουν κάπως άνετοι στο δημόσιο λόγο τους, αλλά υπάρχουν και στελέχη που δεν συγκρατούνται.

Όπως ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας, Σάββας Τσιχλακίδης, ο οποίος αποκαλεί σε άρθρο του – όχι σε προφορικό λόγο, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αστοχία της στιγμής, αλλά σε άρθρο! – «πολιτικό ερπετό» τον Αλέξη Τσίπρα!

Μάλιστα εξηγεί γιατί τον χαρακτηρίζει έτσι ως εξής: «Όχι γιατί γεννήθηκε έτσι, αλλά γιατί επέλεξε να αλλάζει δέρμα ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Από την υποτιθέμενη επανάσταση, στην αγκαλιά των θεσμών. Από το “θα τους τελειώσουμε”, στην “ευγενική ενότητα”. Από τον λαϊκισμό, στον ψευδορεαλισμό. Οι τακτικιστές δεν είναι ποτέ προοδευτικοί είναι απλώς καλοί στην επιβίωση».

Και στη συνέχεια, αφού λέει διάφορα, εξηγεί γιατί η πρόταση του πρώην πρωθυπουργού για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο απορρίπτεται:

«Ο ίδιος που για μια δεκαετία δαιμονοποιούσε τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που επένδυσε στον διχασμό της κοινωνίας και των πολιτών, που μετέτρεψε την πολιτική αντιπαράθεση σε κυνήγι μαγισσών, τώρα ανακαλύπτει την ευγένεια. Τώρα μιλά για συναινέσεις. Τώρα προσκαλεί σε “μέτωπα”.

…Η σοσιαλδημοκρατία δεν χρειάζεται μετανοημένους τακτικιστές χρειάζεται νέους ανθρώπους με αξίες, πολιτική πρόταση και ειλικρίνεια.

Γι’ αυτό, ο “νέος” Αλέξης Τσίπρας, όσο ευγενικά κι αν μιλά, δεν μπορεί να κρύψει τη γνωστή του φύση. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει αλλά το πολιτικό ένστικτο παραμένει ίδιο».

