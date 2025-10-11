Στην εξ αριστερών αμφισβήτηση του Τσίπρα ποντάρει το Μαξίμου

Με μεγάλη προσοχή μαθαίνουμε ότι παρακολουθούν στο Μαξίμου και στην Πειραιώς τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι παραιτείται από βουλευτής – κίνηση που ερμηνεύεται ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Το ενδιαφέρον της κυβερνώσας παράταξης στρέφεται κυρίως στις αντιδράσεις των κομμάτων, στους ψηφοφόρους των οποίων δυνητικά θα μπορούσε να απευθυνθεί ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό. Και, όπως λένε «γαλάζιες» πηγές, οι πρώτες αντιδράσεις είναι… ενθαρρυντικές.

Όταν ζητήσαμε να μας εξηγήσουν τι εννοούν, είπαν ότι η δυσφορία εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά, καθώς και οι επιθέσεις από ΠΑΣΟΚ και – κυρίως – από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου καθιστούν σαφές ότι ο Τσίπρας δεν θα έχει εύκολο έργο στην προσπάθειά του να συσπειρώσει εκλογείς γύρω από το σχήμα που θα ιδρύσει.

«Μας απαλλάσσουν από την… κούραση να του ασκούμε εμείς κριτική» είπε χαρακτηριστικά «γαλάζιο» στέλεχος, αν και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να «πυροβολεί» τον πρώην πρωθυπουργό.

