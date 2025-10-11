search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 10:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
09/10/2025
11.10.2025 07:43

Στην εξ αριστερών αμφισβήτηση του Τσίπρα ποντάρει το Μαξίμου

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2407
09/10/2025
11.10.2025 07:43
tsipras 44- new

Με μεγάλη προσοχή μαθαίνουμε ότι παρακολουθούν στο Μαξίμου και στην Πειραιώς τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι παραιτείται από βουλευτής – κίνηση που ερμηνεύεται ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Το ενδιαφέρον της κυβερνώσας παράταξης στρέφεται κυρίως στις αντιδράσεις των κομμάτων, στους ψηφοφόρους των οποίων δυνητικά θα μπορούσε να απευθυνθεί ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό. Και, όπως λένε «γαλάζιες» πηγές, οι πρώτες αντιδράσεις είναι… ενθαρρυντικές.

Όταν ζητήσαμε να μας εξηγήσουν τι εννοούν, είπαν ότι η δυσφορία εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά, καθώς και οι επιθέσεις από ΠΑΣΟΚ και – κυρίως – από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου καθιστούν σαφές ότι ο Τσίπρας δεν θα έχει εύκολο έργο στην προσπάθειά του να συσπειρώσει εκλογείς γύρω από το σχήμα που θα ιδρύσει.

«Μας απαλλάσσουν από την… κούραση να του ασκούμε εμείς κριτική» είπε χαρακτηριστικά «γαλάζιο» στέλεχος, αν και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να «πυροβολεί» τον πρώην πρωθυπουργό.

Διαβάστε επίσης:

Στον Μητσοτάκη ο Βορίδης για τον θέμα με τον Βάρρα

Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη – Τι συμφώνησαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός: Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

adonis georgiadis 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής – «Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι»

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας – Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον ΟΗΕ

tsolaki-new
LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Δεν άκουγα ούτε από το δεξί ούτε από το αριστερό αυτί» – Η εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 10:23
alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός: Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

adonis georgiadis 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής – «Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι»

1 / 3