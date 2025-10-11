Στον Μητσοτάκη ο Βορίδης για τον θέμα με τον Βάρρα

Μεγάλο – αλλά πολύ μεγάλο, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο – εκνευρισμό μαθαίνουμε ότι προκάλεσε στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βορίδης, μετά την κατάθεση Βάρρα, κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, λέγοντας μάλιστα ότι «η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να δικαιολογήσει» την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό.

Ωστόσο φαίνεται ότι ο πρώην υπουργός δεν θα αρκεστεί σε αυτό: πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βορίδης σκέφτεται να ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – άλλωστε ο Βάρρας παραμένει στενός συνεργάτης του – προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, πριν κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

