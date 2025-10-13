search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 12:13
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.10.2025 10:39

Η… ντρίπλα Λαζαρίδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

13.10.2025 10:39
makarios lazaridis

Παρότι εμφανίστηκε να στηρίζει ανυπερθέτως το σχέδιο Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης δεν θέλησε να απαντήσει ευθέως σε ένα ερώτημα που τίθεται διαρκώς από χθες.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Μ. Λαζαρίδης είπε ότι «η απόφαση του πρωθυπουργού είναι στην απολύτως σωστή κατεύθυνση, τονίζοντας και ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια τάξη συνεχίζει και την έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η δημόσια τάξη παραμένει στην Ελληνική Αστυνομία όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στέκουν εκεί άγρυπνοι φρουροί οι Εύζωνοί μας οι οποίοι ανήκουν στον Ελληνικό στρατό άρα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο θα έχει και την ευθύνη για την διαμόρφωση του χώρου, για τις τελετές κι όλα αυτά. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα φροντίσουν ούτως ώστε ο χώρος να βρίσκεται στην κατάσταση που οφείλει να βρίσκεται ένα εθνικό μνημείο».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν γραφτεί στην πλατεία μπροστά από το μνημείο, ο βουλευτής έκανε… ντρίπλα, λέγοντας ότι «δεν ξέρω εάν για τους γονείς και για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους η σημερινή κατάσταση είναι μια κατάσταση που τους ικανοποιεί».

