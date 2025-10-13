search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:25
13.10.2025 12:27

Ανδρουλάκης βλέπει Βενιζέλο – Ξεκίνησαν οι διεργασίες για «οχυρωματικά έργα» απέναντι στον Τσίπρα

Τον Ευάγγελο Βενιζέλο επισκέφτηκε το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει προφανώς τη νέα στρατηγική και προχωρά στις αναγκαίες κινήσεις ώστε να αντιμετωπίσει την όποια απειλή κρύβει για το Κίνημα η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόκειται να ανακοινώσει πρωτοβουλίες, νέα όργανα ενόψει συνεδρίου, αλλά και επιτροπές, όπως αυτή για τη διερεύνηση του χώρου, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να επιβεβαιώσει το ρόλο του ως κυρίαρχη δύναμη στην κεντροαριστερά.

Οι σχέσεις Ανδρουλάκη – Βενιζέλου παραμένουν αδιατάρακτες με τον πρώτο  να καταφεύγει συχνά στις γνώσεις και τις παραινέσεις του πρώην προέδρου για μείζονα θέματα.

