Την απόσυρση του νομοσχεδίου που φέρνει την 13ωρη εργασία και την απογείωση της «ευελιξίας» ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση, τη στιγμή που κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «πανηγυρίζουν» και μιλούν για σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων.

Παρά την τεράστια προσπάθεια της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, να πείσει το σύνολο των εργαζομένων ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που τους προστατεύει, πολλά σωματεία, φορείς και όχι μόνο, κάνουν λόγο για έναν αναχρονιστικό νόμο που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που προκαλεί εντύπωση και το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του υπουργείου Εργασίας είναι ότι το νομοσχέδιο δεν έχει συνταχθεί, ούτε επεξεργαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Δεν έχει ζητηθεί ούτε καν η γνώμη υπηρεσιακών στελεχών με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.

Πολλοί εργαζόμενοι σχολιάζουν ότι η πρακτική αυτή απαξιώνει τις υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου, θυμίζοντας τις εποχές που η τρόικα, έφερνε έτοιμα τα νομοσχέδια για μετάφραση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις του Γιώργου Αργείτη, ο οποίος είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Αργείτης μιλώντας στο topontiki.gr, τόνισε αρχικά ότι πρόκειται για μια μεγάλη εμβληματική αλλαγή που από τη μία περιλαμβάνει την 13ωρη εργασία, και από την άλλη την 4ημερη εργασία.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή της 4ημερης εργασίας ανέφερε πως σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και να έχει μια θετική χροιά για τους εργαζόμενους, εφόσον το ζητούν και οι ίδιοι. Σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται κατόπιν επιβολής του εργοδότη. Άρα, συμπεραίνουμε ότι στη συγκεκριμένη παράμετρο υπάρχουν δύο πλευρές.

Σχετικά με την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας, σχολίασε πως μιλάμε για «κάτι αναχρονιστικό», το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός και ο κατασκευαστικός κλάδος.

«Οι 13 ώρες σερί εργασίας αφορούν μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1983. Τότε όμως η Ευρώπη ήταν σε άλλη φάση. Δεν υπήρχε ο ευρωπαϊκός πυλώνας εργατικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια απόφαση που κινείται στη λάθος κατεύθυνση. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη και δείχνει ότι δεν σέβεται τους εργαζόμενους», συμπλήρωσε ο κ. Αργείτης.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ θέλοντας να δώσει και μια πιο ολοκληρωμένη διάσταση του προβλήματος, πρόσθεσε ότι πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους της εργασίας.

Για παράδειγμα στον χρόνο εργασίας πρέπει να υπολογίζουμε και το πήγαινε-ελα στη δουλειά, τον χρόνο προετοιμασίας, ακόμη και τα διαλείμματα. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος χρειάζεται ακόμη και 2 ώρες για να πάει και να έρθει στη δουλειά του. Ή πρέπει να βρίσκεται εκεί μισή ώρα πριν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως στη μισή οικονομία δεν υπάρχει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες υπερωρίες ή πόσες ώρες δουλεύει κάποιος. Επιπλέον, στο εγχείρημα της κυβέρνησης ότι το 13ωρο θα βοηθήσει στην έλλειψη εργατικών χεριών, απάντησε πως «η λύση είναι η κλαδική σύμβαση».

Τέλος, σχολιάζοντας αυτούς που λένε ότι έτσι θα βγάζουν παραπάνω χρήματα οι εργαζόμενοι, είπε τα εξής: «στον σύγχρονο κόσμο χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας. Το να δουλεύεις παραπάνω έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή σου. Μιας και θέμα των ημερών είναι το δημογραφικό, να ξέρετε ότι οι νέοι άνθρωποι επηρεάζονται αρνητικά στο να κάνουν οικογένεια όταν ξέρουν ότι θα δουλεύουν τόσο πολύ. Κάτι που απέδειξε και η τελευταία έρευνα της ΓΣΕΕ που έγινε σε συνεργασία με τη Metron Analysis».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν: Ο προϋπολογισμός, τα πυρά εκ των έσω και η τελευταία αποστολή του Λεκορνί

Αντίο σφραγίδες: Σε ισχύ το νέο σύστημα διαχείρισης συνόρων της ΕΕ – Ποιοι επηρεάζονται