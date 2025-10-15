search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 09:50

Ρόδος: Με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Εξετάζεται η δωρεά οργάνων (video)

15.10.2025 09:50
pisina-new

Στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) με αεροδιακομιδή, το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε, στο νοσοκομείο περίπου στις 12.30 μ.μ.

Στις 3 το μεσημέρι το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα, υπάρχει δηλαδή εγκεφαλικός θάνατος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλη Σοκορέλο, ο οποίος μίλησε στη «Δημοκρατική».

Το παιδί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του σε ενδεχόμενο μεταμόσχευσης, αν η οικογένεια του 3χρονου παιδιού προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Ο Μιχάλης Σοκορέλος ανέφερε, πως όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι αναίσθητο στην πισίνα, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το 3χρονο παιδάκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Διαβάστε επίσης:

Σαρωτικές αλλαγές με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Συσσώρευση ψυχικής και σωματικής κόπωσης για τους εργαζόμενους

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δύο συλληφθέντες – Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaharoula_tsirigoti_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη στο επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα και η… ατυχής σύνδεση με τον Δράμαλη

tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Οι 28 ομάδες που εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση

skopelos_unsplash_3
TRAVEL

Γερμανικοί «ύμνοι» για την Σκόπελο: Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Για τη τρίτη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:21
zaharoula_tsirigoti_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη στο επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα και η… ατυχής σύνδεση με τον Δράμαλη

tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Οι 28 ομάδες που εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση

skopelos_unsplash_3
TRAVEL

Γερμανικοί «ύμνοι» για την Σκόπελο: Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

1 / 3