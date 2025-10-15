Ρόδος: Με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Εξετάζεται η δωρεά οργάνων (video)

Στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) με αεροδιακομιδή, το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε, στο νοσοκομείο περίπου στις 12.30 μ.μ.

Στις 3 το μεσημέρι το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα, υπάρχει δηλαδή εγκεφαλικός θάνατος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλη Σοκορέλο, ο οποίος μίλησε στη «Δημοκρατική».

Το παιδί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του σε ενδεχόμενο μεταμόσχευσης, αν η οικογένεια του 3χρονου παιδιού προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Ο Μιχάλης Σοκορέλος ανέφερε, πως όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι αναίσθητο στην πισίνα, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το 3χρονο παιδάκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

