search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 08:40

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δύο συλληφθέντες – Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές (video)

15.10.2025 08:40
foinikounta-5345

Από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα αναχώρησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/10) οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Οι δύο νεαροί έδωσαν πολύωρες καταθέσεις στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ σήμερα (15/10) αναμένετει να γίνει και η μεταγωγή τους στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτού οι δύο συλληφθέντες οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή δεν αποκλείεται να μεταφερθούν πρώτα στο κάμπινγκ προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του διπλού εγκλήματος παρουσία των αστυνομικών.

Στην πολύωρη κατάθεσή του, ο 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, φέρεται να αρνήθηκε ότι σκότωσε τους δύο άνδρες και τα έριξε όλα στον φίλο του, ο οποίος συνελήφθη ως συνεργός του στο έγκλημα.

Ωστόσο, η μαρτυρία του ανιψιού του θύματος, ο οποίος κλήθηκε χθες το απόγευμα στην ΓΑΔΑ για να κάνει την αναγνώριση, θεωρείται αξιόπιστη καθώς ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας έχοντας έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο άτομο στην υπόθεση, το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Οι συγκεκριμένες κλήσεις εντοπίστηκαν από την ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει και το σενάριο που εξετάζουν από την αρχή οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, ότι δηλαδή ενδεχομένως να υπάρχει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνδέεται με το διπλό φονικό ως ηθικός αυτουργός.

Διαβάστε επίσης:

Διάσωση 67 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με ψιλόβροχο και τοπικές βροχές – Πότε ξεκινά το διπλό κύμα κακοκαιρίας (videos)

Αττική Οδός: Τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας προς Αεροδρόμιο – Ένας ελαφρά τραυματίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skopelos_unsplash_3
TRAVEL

Γερμανικοί «ύμνοι» για την Σκόπελο: Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Για τη τρίτη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

ekpompi-new
MEDIA

OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολάζουσες κληρονομιές: Με ψηφιακή πλατφόρμα το κράτος θα ψάξει να βρει την περιουσία του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:16
skopelos_unsplash_3
TRAVEL

Γερμανικοί «ύμνοι» για την Σκόπελο: Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Για τη τρίτη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

1 / 3