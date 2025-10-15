Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δύο συλληφθέντες – Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές (video)

Από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα αναχώρησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/10) οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Οι δύο νεαροί έδωσαν πολύωρες καταθέσεις στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ σήμερα (15/10) αναμένετει να γίνει και η μεταγωγή τους στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτού οι δύο συλληφθέντες οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή δεν αποκλείεται να μεταφερθούν πρώτα στο κάμπινγκ προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του διπλού εγκλήματος παρουσία των αστυνομικών.

Στην πολύωρη κατάθεσή του, ο 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, φέρεται να αρνήθηκε ότι σκότωσε τους δύο άνδρες και τα έριξε όλα στον φίλο του, ο οποίος συνελήφθη ως συνεργός του στο έγκλημα.

Ωστόσο, η μαρτυρία του ανιψιού του θύματος, ο οποίος κλήθηκε χθες το απόγευμα στην ΓΑΔΑ για να κάνει την αναγνώριση, θεωρείται αξιόπιστη καθώς ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας έχοντας έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο άτομο στην υπόθεση, το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Οι συγκεκριμένες κλήσεις εντοπίστηκαν από την ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει και το σενάριο που εξετάζουν από την αρχή οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, ότι δηλαδή ενδεχομένως να υπάρχει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνδέεται με το διπλό φονικό ως ηθικός αυτουργός.

