Στεγνώνουν οι τσέπες, «φουσκώνουν» τα δάνεια: Τι σημαίνει η μείωση των καταθέσεων ιδιωτών

Η εικόνα που αναδύεται από τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάρτιο του 2026 δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

Πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς των τραπεζικών ροών κρύβεται μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα: η ελληνική οικογένεια έχει πλέον «στεγνώσει» οικονομικά, αδυνατώντας όχι μόνο να αποταμιεύσει, αλλά αναγκαζόμενη να καταφύγει στον δανεισμό για να καλύψει τις τρύπες του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η «αιμορραγία» των καταθέσεων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι καταθέσεις των ιδιωτών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παρουσίασαν καθαρή μείωση κατά 352 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μόλις μήνα. Αν συγκρίνει κανείς αυτή την πτώση με την οριακή αύξηση των 74 εκατ. ευρώ του Φεβρουαρίου, η τάση είναι σαφής. Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» για να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των καταθέσεων να επιβραδύνεται στο 3,8%.

Είναι η κλασική εικόνα μιας κοινωνίας που πιέζεται από την ακρίβεια και την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος. Οι καταθέσεις δεν μειώνονται επειδή οι Έλληνες έγιναν ξαφνικά «σπάταλοι», αλλά επειδή το εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για να βγει ο μήνας.

Η φυγή προς τον δανεισμό

Την ίδια στιγμή που οι αποταμιεύσεις εξανεμίζονται, η ανάγκη για ρευστότητα οδηγεί τους πολίτες ξανά στην πόρτα των τραπεζών.

Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) ήταν θετική κατά 112 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 28 εκατ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Με απλά λόγια, ο ρυθμός με τον οποίο οι ιδιώτες παίρνουν νέα δάνεια τετραπλασιάστηκε σε σχέση με τον Φεβρουάριο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να σκαρφαλώνει στο 2,7%.

Δύο κόσμοι, δύο ταχύτητες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση ανάμεσα στα νοικοκυριά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Ενώ οι απλοί πολίτες αποσύρουν χρήματα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων εκτινάχθηκαν κατά 2,48 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2,15 δισ. ευρώ, δείχνοντας ότι η αγορά κινείται με δύο ταχύτητες: από τη μία οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ανατροφοδοτούν τη ρευστότητά τους και από την άλλη ο μέσος πολίτης που παλεύει με το φάσμα της οικονομικής ασφυξίας.

Συνολικά, η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα έφτασε στο 7,6%, αλλά το «κοινωνικό πρόσημο» αυτής της αύξησης είναι ανησυχητικό. Όταν ο δανεισμός αυξάνεται επειδή οι καταθέσεις μειώνονται, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά για μια κοινωνία που δανείζεται για να επιβιώσει.

