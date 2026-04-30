search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 08:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 08:27

Ιαπωνία: Άνδρας τραυμάτισε εφήβους με σφυρί και ψέκασε αστυνομικούς με άγνωστη ουσία

hammer-shutterstock
αρχείου shutterstock

Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Τόκιο, κυρίως έναν έφηβο, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο, προτού ψεκάσει τρεις αστυνομικούς με άγνωστη ουσία και τραπεί σε φυγή, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο ύποπτος, που πιστεύεται πως είναι 44 ετών, επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε δυο εφήβους, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες επειδή μίλαγαν δυνατά, κοντά στο σπίτι του, στον δήμο Φούσα, προάστιο της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας.

Το πρώτο θύμα, έφηβος μαθητής, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Το δεύτερο, συμμαθητής του, τραυματίστηκε–ελαφρά–στον ώμο, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου, όπου ο ύποπτος ψέκασε τρεις τους με άγνωστη ουσία προτού διαφύγει, σύμφωνα με το Kyodo.

Η μητροπολιτική αστυνομία της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας περιορίστηκε να πει πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται γενικά σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών σε διεθνές επίπεδο κι εφαρμόζει νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία που συγκαταλέγεται στις πιο αυστηρές παγκοσμίως.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
89xronow pirovolismoi efka efeteio – new
ALISOPRIONO_3004
PERIPOLIKO NEW
Daneia_new
hammer-shutterstock
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Muhoozi-Kainerugaba
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
seismoi
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

89xronow pirovolismoi efka efeteio – new
ALISOPRIONO_3004
PERIPOLIKO NEW
1 / 3