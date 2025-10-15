Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι πειθαρχικές παραβάσεις για φοιτητές – Ποιες ποινές προβλέπονται και για τους πρυτάνεις

Αποφασισμένο να προχωρήσει στα πειθαρχικά μέτρα κατά των… άτακτων φοιτητών εμφανίζεται το υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε εγκύκλιο στα ΑΕΙ της χώρας, στην οποία περιγράφονται τα διωκόμενα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών, αλλά και οι ποινές προς τις διοικήσεις των ιδρυμάτων που δεν αποδέχονται την εφαρμογή του νέου… ποινολογίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, που έστειλε στα ιδρύματα ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και διευκρινίζει το πλαίσιο του νόμου 5224/2025, τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι τα εξής:

Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

του αδιάβλητου των εξετάσεων. Η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας.

ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας. Η καταστροφή περιουσίας του ΑΕΙ , κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ΑΕΙ.

, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ΑΕΙ. Η παρεμπόδιση (αφορά τις καταλήψεις χώρων και τα έκτροπα σε συνεδριάσεις οργάνων) της εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

(αφορά τις καταλήψεις χώρων και τα έκτροπα σε συνεδριάσεις οργάνων) της εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Η χρήση των στεγασμένων ή ανοιχτών χώρων , των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ΑΕΙ χωρίς την άδεια των αρμοδίων.

, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ΑΕΙ χωρίς την άδεια των αρμοδίων. Η χρήση των χώρων και του εξοπλισμού του ΑΕΙ για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων σε αυτό.

για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων σε αυτό. Η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης της ηχορύπανσης.

του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης της ηχορύπανσης. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών εντός του ΑΕΙ και η συμβολή στη διακίνησή τους.

εντός του ΑΕΙ και η συμβολή στη διακίνησή τους. Η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των εγκαταστάσεων ΑΕΙ, καθώς και η παροχή συνδρομής προς τρίτους για την τέλεση αντίστοιχων πράξεων.

Όσον αφορά στις ποινές για τα παραπτώματα αυτά, προβλέπεται:

έγγραφη επίπληξη ,

, απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

ενός ή περισσότερων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ΑΕΙ,

ή εγκαταστάσεων του ΑΕΙ, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν έως 24 μήνες, και

από έναν έως 24 μήνες, και οριστική διαγραφή.

Η οριστική διαγραφή φοιτητή επιβάλλεται υποχρεωτικά για παραπτώματα για τα οποία έχει ασκηθεί παράλληλα ποινική δίωξη για διάπραξη εγκλήματος της παρ. 6 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (επεισόδια εντός του ΑΕΙ με πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από άτομα που έχουν οργανωθεί και οπλοφορούν), σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από τον χρόνο τέλεσής τους. Επίσης, τα πειθαρχικά παραπτώματα δεν παραγράφονται όσο υπάρχει εκκρεμής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει εκπρόσωπος των φοιτητών που εκλέγεται από τους φοιτητές του ΑΕΙ με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά η συγκρότησή του είναι έγκυρη σε περίπτωση που δεν προκύψει εκπρόσωπος.

Παράλληλα, η εγκύκλιος ασκεί πιέσεις και στις πρυτανικές αρχές, ώστε να επιβάλλουν τις ποινές σε… παραβάτες φοιτητές και να μην καθυστερούν, φοβούμενες αντιδράσεις: έτσι, ορίζεται χρονική διάρκεια για την έναρξη και την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, και επιβάλλεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στο υπουργείο εντός του 2026, ώστε να ελέγχονται οι πρυτανικές αρχές.

Επίσης, οι πρυτανικές αρχές και τα άλλα αρμόδια όργανα θα έχουν πειθαρχική ευθύνη εάν δεν προχωρούν τη διαδικασία. Όσο για τη διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων για καταστροφές που προκαλούν φοιτητές σε περιουσία των ΑΕΙ, διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία και λεπτομέρειες για την αστική ευθύνη και την αποζημίωση θα δοθούν σε νεότερη εγκύκλιο που θα αφορά τα μέτρα ασφάλειας των ΑΕΙ.

