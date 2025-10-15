Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι πειθαρχικές παραβάσεις για φοιτητές – Ποιες ποινές προβλέπονται και για τους πρυτάνεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποφασισμένο να προχωρήσει στα πειθαρχικά μέτρα κατά των… άτακτων φοιτητών εμφανίζεται το υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε εγκύκλιο στα ΑΕΙ της χώρας, στην οποία περιγράφονται τα διωκόμενα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών, αλλά και οι ποινές προς τις διοικήσεις των ιδρυμάτων που δεν αποδέχονται την εφαρμογή του νέου… ποινολογίου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, που έστειλε στα ιδρύματα ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και διευκρινίζει το πλαίσιο του νόμου 5224/2025, τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι τα εξής:
Όσον αφορά στις ποινές για τα παραπτώματα αυτά, προβλέπεται:
Η οριστική διαγραφή φοιτητή επιβάλλεται υποχρεωτικά για παραπτώματα για τα οποία έχει ασκηθεί παράλληλα ποινική δίωξη για διάπραξη εγκλήματος της παρ. 6 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (επεισόδια εντός του ΑΕΙ με πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από άτομα που έχουν οργανωθεί και οπλοφορούν), σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από τον χρόνο τέλεσής τους. Επίσης, τα πειθαρχικά παραπτώματα δεν παραγράφονται όσο υπάρχει εκκρεμής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει εκπρόσωπος των φοιτητών που εκλέγεται από τους φοιτητές του ΑΕΙ με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά η συγκρότησή του είναι έγκυρη σε περίπτωση που δεν προκύψει εκπρόσωπος.
Παράλληλα, η εγκύκλιος ασκεί πιέσεις και στις πρυτανικές αρχές, ώστε να επιβάλλουν τις ποινές σε… παραβάτες φοιτητές και να μην καθυστερούν, φοβούμενες αντιδράσεις: έτσι, ορίζεται χρονική διάρκεια για την έναρξη και την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, και επιβάλλεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στο υπουργείο εντός του 2026, ώστε να ελέγχονται οι πρυτανικές αρχές.
Επίσης, οι πρυτανικές αρχές και τα άλλα αρμόδια όργανα θα έχουν πειθαρχική ευθύνη εάν δεν προχωρούν τη διαδικασία. Όσο για τη διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων για καταστροφές που προκαλούν φοιτητές σε περιουσία των ΑΕΙ, διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία και λεπτομέρειες για την αστική ευθύνη και την αποζημίωση θα δοθούν σε νεότερη εγκύκλιο που θα αφορά τα μέτρα ασφάλειας των ΑΕΙ.
