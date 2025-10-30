Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.
Στο σημείο επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά διαμερίσματα.
