Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρία κρίσιμα ορόσημα για να αρχίσουν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους (Video)

Για τρία συγκεκριμένα ορόσημα μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τα οποία θα αοδηγήσουν σε πληρωμές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ο ίδιος μιλώντας στην EΡT News ανέφερε ότι: «ο κύριος Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι βρισκόμαστε ενώπιον τριών συγκεκριμένων ορόσημων.

Το ένα ορόσημο είναι η 4η Νοεμβρίου με την κατάθεση του λεγόμενου Action Plan 2, το δεύτερο ορόσημο είναι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και το τρίτο ορόσημο είναι να μπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική νομοθέτηση για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος του χρόνου».

Συμπλήρωσε δε ότι: «Είναι τρία συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κυρίως για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βεβαίως να στηρίξουμε και τον παραγωγικό, αγροτικό, κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε: «Καταλαβαίνετε ότι με το που θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση θα υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης του πόρου υπέρ του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει αποζημιώσεις περίπου 170 180 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρχει μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Αν σκεφθείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550 – 600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170 -180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων».

Συνεχής η επικοινωνία με την Κομισιόν

Όσον αφορά στην επικοινωνία με την Κομισιόν, ο Κώστας Τσιάρας είπε ότι: «Η επικοινωνία είναι συνεχής προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα σε κανένα από τα τρία σημεία, το Action Plan 2 και πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά, κάτι το οποίο κυρίως θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως θα δημιουργήσει και από την άλλη πλευρά ένα σοβαρό αντικειμενικό κριτήριο για την καταβολή των επιδοτήσεων».



Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων των πόρων που κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες παραγωγούς, προφανώς έχει ως αιτία την προσπάθεια να κλείσουμε τα παράθυρα, πρόσθεσε εξηγώντας:

«Απλούστατα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν πλήρωνε στο παρελθόν με έναν τέτοιο τρόπο και υπάρχουν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ουσιαστικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μας λένε ότι αν δεν λάβουμε μέτρα και αν δεν κάνουμε ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, θα μπει σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Όπως τόνισε: «Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι πολύ σοβαρή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομίζω τόνισε πως πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που καλούμαστε να κάνουμε στην Ελληνική Πολιτεία» και συμπλήρωσε:

«Αποζημιώσεις ζωοτροφών ξεκίνησαν να δίνονται από την 27η Οκτωβρίου. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουν πληρωθεί τα φερτά υλικά του Ντάνιελ για τις αγροτικές εκτάσεις που δεν μπορούσαν να είναι εκμεταλλεύσιμες λόγω της θεομηνίας».

Μάλιστα, ο υπουργός είπε ότι: «Ο διάλογος που να θέτει όλα τα ζητήματα ουσιαστικά στο τραπέζι της συζήτησης, είναι το βήμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αλλά και να κάνουμε τη μετάβαση στην επόμενη μέρα της διαφάνειας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εγώ προσωπικά πιστεύω στον διάλογο και νομίζω ότι όσες φορές είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, με συλλόγους, με φορείς, πάντοτε με ειλικρίνεια, θέτοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, ανεξαρτήτως με το αν μετά, υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις ή κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση».

“Προφανώς δε θα απολυθεί κάποιος”

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα της εσωμάτωσης στην ΑΑΔΕ, ο Κώστας Τσιάρας απέκλεισε το ενδεχόμενο απολύσεων, αλλά διευκρίνησε ότι «το ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο επίπεδο που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, προφανώς θα είναι αντικείμενο κάποιας αξιολόγησης, καθως απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων».

