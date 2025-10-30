search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 08:24

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά το φονικό στη γιορτή καστάνου – Απολογείται το Σάββατο ο 23χρονος

30.10.2025 08:24
CHANIA NEW

Με μια σφαίρα στην καρδιά έπεσε νεκρός ο 52χρονος άνδρας στο Έλος Χανίων, το απόγευμα της Κυριακής όταν ο 23χρονος δράστης τον πυροβόλησε τρεις φορές με 22άρι όπλο, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκόμενων στη γιορτή κάστανου.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πως ο 52χρονος έφερε τρεις πληγές:

Μία κεντρικά στον θώρακα που διαπέρασε το μυοκάρδιο προκαλώντας άμεσο θάνατο, μία δεύτερη επίσης στον θώρακα, που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, και μία τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποια από τις βολές ήταν η χαριστική.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές των Χανίων λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δολοφονία, εμφανίζεται βαθιά μετανιωμένος και συντετριμμένος, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και στην απολογία του το Σάββατο στις 10 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας.

Φόβοι για βεντέτα

Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως «σε ένα κρητικό γλέντι περισσότεροι από τους μισούς έχουν πάνω τους όπλα», σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εξακολουθούν να υπάρχουν παραδόσεις όπως η οπλοφορία, η βεντέτα και ο σασμός.

«Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο για την Ελλάδα του 2025, αλλά είναι μια πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή υπό τον φόβο αντεκδίκησης.

Ο έτερος συνήγορος, Γιώργος Φραντζεσκάκης μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, επεσήμανε ότι ο δράστης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς «ποτέ δεν περίμενε πως θα έφτανε σε αυτό το σημείο».

Χρόνιο μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών, λέει η σύντροφος του θύματος

Από την πλευρά της, η σύντροφος του θύματος υποστήριξε ότι υπήρχε χρόνιο μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών και συχνοί τσακωμοί.

Σε βάρος του 23χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε δημόσια συνάθροιση και οπλοχρησία.

Διαβάστε επίσης

Διάσωση 79 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά – Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

agrotes-bloko-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες στο Καρτερό

eleni-kalogeropoulou-new
MEDIA

Ελένη Καλογεροπούλου: «Είχα μείνει στο Ιράκ τέσσερις μήνες και είχα πάθει κατάθλιψη – Βυθιζόμουν σαν άνθρωπος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:16
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

1 / 3