Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά – Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής (video)

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/10) στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 23χρονος, κινούμενος με τη μηχανή επί της Λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στο ύψος του Πρασίνου Λόφου και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.

