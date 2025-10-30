search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 09:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 07:22

Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά – Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής (video)

30.10.2025 07:22
ekab new

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/10) στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 23χρονος, κινούμενος με τη μηχανή επί της Λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στο ύψος του Πρασίνου Λόφου και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Συννεφιά χωρίς βροχές την Πέμπτη – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

Με διαφορετικό τρόπο η παρουσία πολιτών στο μνημείο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα – Κάθονται από την πλευρά της Αμαλίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
open new
MEDIA

Open: Χωρίς τυμπανοκρουσίες σχεδιάζει ενισχυτικές κινήσεις στο πρόγραμμα του

mitsotakis_dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «γυρίζει» ο Γερουλάνος: Μισό… mea culpa για την κηδεία του Σαββόπουλου

saber_kazemi_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός από ηλεκτροπληξία ο 26χρονος Ιρανός Σάμπερ Καζεμί

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς, κουτοπονηριάς και κακίας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 09:57
open new
MEDIA

Open: Χωρίς τυμπανοκρουσίες σχεδιάζει ενισχυτικές κινήσεις στο πρόγραμμα του

mitsotakis_dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «γυρίζει» ο Γερουλάνος: Μισό… mea culpa για την κηδεία του Σαββόπουλου

1 / 3