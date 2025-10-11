search
ΕΛΛΑΔΑ

11.10.2025 08:18

Τραγωδία στη Λαυριού: 45χρονος οδηγός μηχανής «καρφώθηκε» σε σηματοδότη

11.10.2025 08:18
φωτογραφία αρχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε, γύρω στις 2.20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 45χρονος οδηγός μηχανής στη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση για Πλάκα Κερατέας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σηματοδότη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον οδηγό στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

To ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος,

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός: Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

adonis georgiadis 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής – «Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι»

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας – Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον ΟΗΕ

tsolaki-new
LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Δεν άκουγα ούτε από το δεξί ούτε από το αριστερό αυτί» – Η εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγεία της

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

