Τραγωδία στη Λαυριού: 45χρονος οδηγός μηχανής «καρφώθηκε» σε σηματοδότη

Τραγικό θάνατο βρήκε, γύρω στις 2.20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 45χρονος οδηγός μηχανής στη λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση για Πλάκα Κερατέας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σηματοδότη.
Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον οδηγό στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
To ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος,
